Musical Teatro do Parque recebe "Aladdin, o Musical" neste domingo (27); confira detalhes Espetáculo é uma releitura pernambucana do clássico da Disney

Com sessão única, o espetáculo "Aladdin, o Musical" retorna aos palcos neste domingo (27). A apresentação começa às 16h, no Teatro do Parque, no Centro de Recife.

Realizada pela Helena Siqueira Produções, a montagem do clássico narra a história de Aladdin, um jovem carismático que vive com dificuldade nas ruas de Agrabah, até descobrir uma lâmpada mágica com um gênio, e tentar de tudo para conquistar o coração da Princesa Jasmine.

A peça, adaptada por Ivaldo Cunha Filho, conta com direção de Kleber Valentim e coreografias assinadas por Kassio Soares e Carlos Blue. A direção musical é de Valdetaim do Monte e produção audiovisual de Jefferson Victor.

Serviço:

Espetáculo "Aladdin, O Musical"

Quando: Neste domingo (27), às 16h

Onde: No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos: A partir de R$ 35, à venda na bilheteria do teatro e no Sympla

Informações: (81) 99568.4125

