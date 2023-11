A- A+

MUSICA Teatro do Parque recebe Apresentação do Coral do Movimento Pró-Criança Com entrada gratuita, evento acontece nesta quinta-feira (9)

O Teatro do Parque recebe, no dia 9 de novembro, um espetáculo gratuito aberto ao público. O espetáculo conta, além das crianças e jovens do projeto, com a participação das cantoras Cristina Amaral e Rosemary Carlo, além do sanfoneiro Bruno Raça Negra, sob a regência do maestro Otávio Góes.

O evento acontece no ano em que o Movimento Pró-Criança comemora seus 30 anos de atuação na região metropolitana do Recife e o Coral do MPC seu 18º aniversário.

No repertório, que passeia do forró à música erudita, canções como Hallelujah, clássico do cantor e compositor canadense Leonard Cohen, Romaria, de Renato Teixeira, A Paz, de Gilberto Gil, a alegria do Balão Mágico em Super Fantástico, o Xote das Meninas, do Rei do Baião Luiz Gonzaga, a composição de Braguinha, As Pastorinhas, além do cântico católico dedicado à Sagrada Eucaristia Panis Angelicus (Pão dos Anjos), penúltima estrofe do hino Sacris solemniis, escrito por Santo Tomás de Aquino para a Festa de Corpus Christi, em solo de Rosemary, e canções de Cristina, Amor Próprio, em solo, e Cidade Grande, com o coral, entre outras.

Serviço:

Coral do programa Seguindo o caminho da música em direção ao futuro

Quando: 9 de novembro, às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81 - Boa Vista, Recife

Ingressos gratuitos no Sympla

