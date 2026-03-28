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RECIFE Teatro do Parque recebe espetáculo gratuito em celebração aos 10 anos do Compaz Montagem "Compaz de Esperança" acontece nesta terça (31), às 17h, reunindo alunos de dança, música e capoeira de todas as unidades

A Rede Compaz encerra as celebrações de sua primeira década com o espetáculo "Compaz de Esperança", que sobe ao palco do Teatro do Parque, na Boa Vista, nesta terça-feira (31). OS ingressos são gratuitos e voltados a usuários da rede, familiares e convidados.

A apresentação, marcada para às 17h, é o resultado do trabalho desenvolvido nas oficinas de arte e cidadania oferecidas nos seis centros comunitários do Recife. No palco, alunos das turmas de balé, dança popular, música, teatro e capoeira apresentam uma narrativa inspirada em histórias reais das periferias da cidade.

Apresentação

O espetáculo conta a trajetória de Júlia, uma jovem que busca transformar sua realidade através das oportunidades encontradas em sua comunidade.

A montagem conta com a participação de alunos das unidades Ariano Suassuna, Paulo Freire, Dom Hélder Câmara, Eduardo Campos, Miguel Arraes e Leda Alves, além do coral da Biblioteca Júlia Santiago.

Segundo a Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, a iniciativa reforça o papel dos equipamentos na promoção da arte como ferramenta de inclusão social.

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