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ESPETÁCULO Teatro do Parque recebe homenagem aos 100 anos de Moacir Santos Apresentação do projeto Canto e Encanto Pernambuco será realizada com destaque para o legado musical do artista

O Teatro do Parque, no Centro do Recife, recebe, neste domingo (18), o espetáculo “Canto e Encanto Pernambuco – Ouro Negro: 100 Anos de Moacir Santos”, em homenagem ao centenário de nascimento do compositor, maestro e arranjador pernambucano.

A apresentação tem início marcado para 16h e celebra o legado do artista, reconhecido por sua contribuição à música brasileira e internacional. Realizado pelo Núcleo Musical Irmã Scheilla (Numis), ligado à Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins – Peixotinho, o espetáculo integra o projeto Canto e Encanto Pernambuco.

Há nove anos, a iniciativa promove apresentações dedicadas à valorização da cultura e dos artistas do estado.

Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis na plataforma Sympla, onde o público pode consultar as opções de entrada e as informações sobre a apresentação.

A programação destaca a obra de Moacir Santos, marcada pela combinação de ritmos afro-brasileiros, referências do sertão nordestino e elementos do jazz.

A mistura de influências resultou em uma identidade musical própria, que ultrapassou fronteiras e conquistou reconhecimento internacional.

“Celebrar o centenário de Moacir Santos é reconhecer a genialidade de um artista pernambucano que transformou suas raízes em uma linguagem musical reconhecida internacionalmente”, afirma a coordenadora do Numis, Terezinha de Jesus.

De acordo com a gestora, a homenagem também busca aproximar as novas gerações da obra do maestro e destacar a música como instrumento de formação e transformação social.

Trajetória e reconhecimento

Nascido no sertão pernambucano, Moacir Santos superou dificuldades socioeconômicas na infância e construiu uma trajetória como instrumentista, compositor, maestro e professor.

Com domínio de instrumentos como saxofone, clarinete e violão, tornou-se o primeiro orquestrador negro da Rádio Nacional, em um cenário musical marcado por desigualdades raciais.

Em 1965, lançou o álbum Coisas, pelo selo Forma, considerado um marco da música instrumental brasileira.

A obra inovou ao combinar ritmos afro-brasileiros com sonoridades das grandes orquestras de jazz e influenciou artistas como Baden Powell, João Donato, Sérgio Mendes, Nara Leão e Roberto Menescal.

A relevância do maestro também foi reconhecida por Vinicius de Moraes, que o homenageou na canção Samba da Bênção. Na composição, o poeta eternizou a importância do músico nos versos: “A bênção, maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos”.

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