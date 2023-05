A- A+

Teatro Teatro do Parque recebe musical infantil "A Cigarra e a Formiga" no domingo (21); saiba mais Espetáculo conta com efeitos especiais e trilha sonora tocada e cantada ao vivo

O Teatro do Parque recebe, no próximo domingo (21), às 16h, o espetáculo infantil "A Cigarra e a Formiga". Os ingressos custam a partir de R$ 35, à venda na plataforma digital Sympla e na bilheteria do teatro no dia da peça, a partir das 15h, dependendo da disponibilidade.

O musical ao vivo é uma realização da Roberto Costa Produções. Em cena, cinco atores e três músicos dão vida à clássica fábula infantil, cheia de ensinamentos para os pequenos. O espetáculo conta com efeitos especiais e trilha sonora tocada e cantada ao vivo.

SERVIÇO

Espetáculo "A Cigarra e a Formiga"

Quando: Domingo (21), às 16h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos: A partir de R$ 35, à venda na plataforma digital Sympla e na bilheteria do teatro no dia da peça, a partir das 15h, dependendo da disponibilidade

