Crianças Teatro do Parque recebe o musical "Pinóquio", neste domingo (2) Espetáculo infantil é uma adaptação do clássico da literatura italiana escrito por Carlo Collodi

O musical “Pinóquio” realiza única apresentação no Teatro do Parque neste domingo (2), às 16h. Produzido pela Roberto Costa Produções, o espetáculo é uma adaptação para o clássico da literatura italiana escrito por Carlo Collodi.

A peça teatral conta a história de um boneco de madeira construído por Gepeto (Tatto Medinne). Por meio da Fada Azul (Mônica Vilarim), ele ganha vida, mas acaba envolvido em aventuras perigosas.



Pinóquio é interpretado pelo ator Maycon Douglas. No elenco, estão ainda nomes como Joelma Alves, Ibson Quirino, Luan Alves, Ananda e Carlos Monteiro. O texto foi adaptado por Paulo André Guimarães e a direção do espetáculo é de Roberto Costa.

Serviço:

Espetáculo “Pinóquio”

Neste domingo (2), às 16h

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia-entrada)

