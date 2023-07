A- A+

Cinema Teatro do Parque terá pré-estreia nacional do filme "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho Sessão antecede em dez dias o lançamento do filme nas salas do circuito comercial de todo o país, no próximo dia 14 de agosto, com preços populares: R$ 10 e R$ 5

A pré-estreia nacional do novo longametragem do cieneasta pernambucano Kleber Mendonça Filho já tem local e data marcados, e será no Recife. O Teatro do Parque exibe o filme “Retratos Fantasmas”, no próximo dia 14 de agosto, às 20h.



A sessão vai acontecer dois dias depois da exibição première do longa, na abertura do 51º Festival de Cinema de Gramado, e dez dias antes da chegada do trabalho às salas do circuito comercial. Ingressos começam a ser vendidos nos próximos dias, a preços populares: R$ 10 e R$ 5.

O filme

Com produção de Emilie Lesclaux, para a CinemaScópio Produções, coprodução e distribuição da Vitrine Filmes, “Retratos Fantasmas” é o quinto longa-metragem do cineasta e roteirista Kleber Mendonça Filho, marcando seu retorno ao Festival de Cannes, onde ele também apresentou seus últimos filmes “O Som ao Redor”, “Aquarius” e “Bacurau” (vencedor do Prêmio do Júri em 2019), além do documentário “Crítico”.

A obra é fruto de sete anos de trabalho e pesquisa, filmagens e montagem. Trata do adensamento acelerado nos grandes centros urbanos e, mais especificamente, no Recife, a partir da perspectiva de Kleber e da janela do apartamento onde morou boa parte da vida e filmou várias de suas obras.



Assista ao trailer:





O documentário, dividido em três partes, narra ainda como essas transformações nas texturas e paisagens repercutiram nas práticas sociais e culturais, atingindo importantes espaços de convívio e celebração no século XX, como as outrora tradicionais salas de cinema de bairro, que foram pouco a pouco perdendo prestígio, espaço e público, até serem suprimidas do cotidiano da cidade, com os prédios ganhando novos usos.

O diretor Kleber Menonça Filho, no filme "Retratos Fantasmas"

“É muito bom poder exibir o filme no Parque, que é um dos grandes espaços de convívio e coletividade hoje, no Brasil e no mundo, e voltou restaurado, muito bem equipado, para todas as expressões artísticas. É um espaço de história e eu estou muito feliz de poder utilizá-lo, em sua plenitude, para exibir ‘Retratos Fantasmas’. Com o apoio da Prefeitura, vamos fazer não só a pré-estreia, mas também algumas sessões durante a estreia nacional, a partir do próximo dia 24 de agosto”, celebra o diretor Kleber Mendonça Filho.

Novas sessões do filme serão oferecidas na programação do Parque até o próximo mês de novembro. “Queremos ver o Cineteatro do Parque recuperar o seu espaço também na difusão da produção audiovisual, como já se tem feito com outras expressões da nossa cultura, buscando não só tornar esta uma atividade regular, do tão querido e histórico Parque, mas fazendo dele um puxador de iniciativas que ampliem o alcance do cinema pernambucano junto ao público do Recife, em um ‘cinema de centro’, mas também em exibições nos bairros”, afirmou o secretário de cultura do Recife, Ricardo Mello.

Sinopse - Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade.

“Retratos Fantasmas” foi realizado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e da Agência Nacional de Cinema (Ancine). O filme tem duração de 91 minutos.

Ficha técnica

Direção e roteiro: Kleber Mendonça Filho

Produção: Emilie Lesclaux para a CinemaScópio

Coprodução e distribuição: Vitrine Filmes

Montagem: Matheus Farias, edt

Direção de fotografia: Pedro Sotero, abs

Fotografia adicional: Kleber Mendonça Filho, Maira Iabrudi, Marcelo Lordello

Pesquisa de imagens de arquivo: Karina Nobre, Cleodon Pedro Coelho

Design de som: Kleber Mendonça Filho

Montagem de Som e Mixagem: Ricardo Cutz

Produtor associado: Marcelo Brennand

Veja também

Luto 'João Donato deixa um legado inconfundível na música', diz Marcos Valle, seu grande parceiro