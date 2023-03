A- A+

Zona Norte Teatro e feira de livros estão na programação do Shopping ETC deste final de semana Neste sábado (1°), o centro de compras recebe atrações gratuitas, a partir das 10h

O Shopping ETC, localizado nos Aflitos, na Zona Norte do Recife, promove uma programação gratuita neste sábado (1°). Teatro de fantoches e feira de livros estão entre as atrações, que ocorrem no piso principal do centro de compras.

A Feira de Troca de Livros será realizada das 10h às 17h, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura. O público terá a possibilidade de trocar livros novos ou usados em bom estado.

Uma apresentação de fantoches começa às 14h. Com bonecos, “Turma do Sítio com os Coelhinhos da Páscoa” traz um grupo de coelhos em busca de um ovo de Páscoa perdido.



Para encerrar a programação, o espetáculo "Uma Doce Páscoa" entra em cena às 16h. Na peça, Coelhete Taty e Coelhito Tito protagonizam uma história que mostra o verdadeiro sentido da Páscoa.

