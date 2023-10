A- A+

Tem brega para quem é do brega, mas também tem forró para quem não abre mão de um tengo-lengo-tengo, e tem até nostalgia da Jovem Guarda lá pelas bandas do Agreste pernambucano.



O fim de semana chegou e, portanto, o roteiro repleto de shows, teatro, exposições, e outras opções de entretenimento, vem com tudo.



Desde o "Encontro de Cantadores" que reúne Xangai, Nando Cordel e Renato Teixeira no Teatro Guararapes, até o Brega Retrô com atrações como a banda Vício Louco, além do Forró do Candeeiro com Cezzinha e a turma da Jovem Guarda co Renato e Sues Blues Caps em Santa Cruz do Capibaribe, são algumas das muitas coisas boas para o fim de semana.



Bora, né?

CINEMA

A Resistência

Sinopse: A trama se passa uma década após um incidente em que a IA criada para proteger a humanidade lançou uma ogiva nuclear nos Estados Unidos. Agora, uma resistência formada por ex-soldados tenta garantir a própria existência contra essa tecnologia avançada, apresentada na forma de uma criança que começa a se afeiçoar a Joshua, o soldado cuja missão era matá-la.

"Jogos Mortais 10"

Sinopse: Com direção de Kevin Greutert, “Jogos Mortais X” se destaca como um dos mais perturbadores da franquia e explora o jogo de uma forma mais pessoal para Jigsaw. Ambientado entre os eventos do primeiro e segundo longa, John Kramer - doente e desesperado - viaja para o México em busca de um procedimento experimental e uma cura milagrosa para seu câncer – apenas para descobrir que toda a operação é na verdade um golpe para fraudar os mais vulneráveis.

SHOWS E EVENTOS



Encontro de Cantadores

Com Nando Cordel, Xangai e Renato Teixeira

Quando: Sexta-feira (29), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Complexo de Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 87,50 na bilheteria do teatro e no Sympla

Informações: (81) 3182-8000



Ana Cañas Canta Belchior

Quando: Sábado (30), 20h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua dom Bosco, Bos Vista

Ingressos a partir de R$ 78 no site Ingresso Mágico

Informações: @ana_canas



Especial Marina Sena

Quando: Sexta-feira (29), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @clubemetropole



Funk'n Roll - No Ritmo do Bate-Cabeça

Quando: Sexta-feira (29), 22h

Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @estelita.recife



Encontro da Jovem Guarda

Com Renato e Seus Blues Caps, Leonardo Sullivan e Os Pardais

Quando: Sexta-feira (29)

Onde: Fazenda Feitosa (Santa Cruz do Capibaribe)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: @fazendafeitosa



Forró do Candeeiro, com Cezzinha

Quando: Sábado (30), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingresso R$ 100 (visitação, show, bebidas e petiscos), no Sympla

Informações: (81) 9 9252-4222



Contação de Histórias e outras atividades

Quando: Sábado (30), a partir das 14h

Onde: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva

Acesso gratuito



Sarau das Floriterárias

Quando: Sábado (30), 15h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292-B, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @livrariadojardim



ChurrasCarva

Quando: Sábado (30)

Onde: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 180 no Sympla

Informações: (81) 3464-6464



Brega Retrô

Com Vício Louco, Elza Mell e Léo Luan, entre outras atrações

Quando: Sábado (30), 21h

Onde: Empório Universitário

Ingressos R$ 25 no Sympla

Informações: @emporio_universitarioo

Allan Carlos, Tributo a Roberto Carlos

Quando: Sábado (30), 17h

Onde: Shopping Guararapes

Ingressos a partir de R$ 15 + 1Kg de alimento não perecível

Altemar Dutra Jr.

Quando: Sábado (30), 18h

Onde: Shopping Guararapes

Ingressos a partir de R$ 15 + 1 Kg de alimento não perecível Jornada da Dança de Pernambuco

Quando: Domingo (1º), 16h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Complexo de Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 na bilheteria do teatro e no Sympla

TEATRO

Flávio Andrade em "Aproveite a Festa"

Quando: Sexta-feira (29), às 20h e às 22h

Onde: Teatro RioMar

Ingressos a partir de 30 no site do Teatro

Feteag 2023

Quando: até 8 de outubro

Onde: em espaços de Recife e de Caruaru

Acesso gratuito com ingressos disponíveis no Sympla

Informações @feteag e no site www.feteag.com.br



As Três Porquinhas e o Lobo Blau

Com apresentação do Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (1º), 10h

Onde: Teatro Boa vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

EXPOSIÇÃO



"Me Aguente"

Com obras de Abiniel Nascimento, Chico Dantas, Lu Ferreira e Yuri Bruscky, entre outros artistas

Quando: abertura sábado (30), das 15h às 20h

Onde: Galeria Boi - Rua Dona Anunciada, 253, Graças

Acesso gratuito

Informações: @galeriaboi



Eu, Ayrton Senna

Quando: até sábado (30)

Onde: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos até R$ 70 no Sympla

Informações: (81) 3464-6464



"Panorama da Arte Pernambucana - Arquivo Paulo Bruscky"

Quando: até setembro

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso gratuito

Visitação de terça a sexta, das 11h às 17h // sábados e domingos, das 14h às 17h

Veja também

SHOW Espaço inovador em Las Vegas com mais de 1 milhão de LEDs inaugura com show do U2