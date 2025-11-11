Espetáculo com Andréa Beltrão abre 24ª edição do Festival Recife de Teatro Nacional
Festival Recife de Teatro Nacional acontece entre os próximos dias 20 e 30 de novembro; acesso aos espetáculos é gratuito
Vozes femininas, em perspectivas e criatividades, em força e esperança, vão reverberar na 24ª edição do Festival Recife de Teatro Nacional, com espetáculos gratuitos realizados entre os próximos dias 20 e 30 de novembro em espaços da capital pernambucana.
O carioca "Lady Tempestade", inédito no Recife, abre o festival, e terá a atriz Andréa Beltrão no palco do Teatro de Santa Isabel, um dos espaços do festival que traz a temática "Vozes Femininas - Histórias que Ressoam”.
Serão mais de 20 espetáculos, sendo 16 deles inéditos no Recife, cidade que cederá palcos e cortinas de teatros, além de parques e espaços públicos para o festival - com distribuição dos ingressos na bilheteria dos teatros, uma hora antes de cada montagem, mediante doação de um quilo de alimento não perecível.
Realizado pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, além dos espetáculos, o festival apresenta também debates, performances e oficinas gratuitas.
Nacionais e inéditos
Além de "Lady Tempestade", com Andréa Beltrão no papel da advogada pernambucana Mércia Albuquerque, que enfrenta a ditadura militar e é movida por um senso radical de justiça e defesa da vida, ganham destaque na edição "Tudo que Eu Queria te Dizer" (RJ), com Ana Beatriz Nogueira e "Mary Stuart" (SP), com Virgínia Cavendish.
"116 Gramas: Peça para Emagrecer", "Restinga de Canudos" e "Corteja Paulo Freire", todos espetáculos de São Paulo, também integram o rol de inéditos no Recife.
Completam, "Zona Lésbica" (RJ), "Das Que Ousaram Desobedecer" (CE), "A Menina dos Olhos D'Água"(RS), "Tem Bastante Espaço Aqui" (RJ), "A Mulher Bala" (SP) e "Ella" (AM).
Produções locais e montagem internacional
Também serão apresentadas pela primeira vez nos palcos do Recife a montagem infantil "Helô em Busca do Baobá Sagrado", "Não se Conta o Tempo da Paixão" e "Sobre os Ombros de Bárbara".
Para além das fronteiras do Brasil, no palco o espetáculo "On Veut / A Gente Quer", com roteiro francês e interpretação recifense, será a montagem internacional da edição.
Os espaços e teatros
Para todos os dias do festival, espaços diversos e teatros da cidade vão receber as montagens.
Entre os parques, estão os da Macaxeira e o da Tamarineira. Já o Santa Isabel, o Parque, Apolo, Hermilo Borba Filho, Marco Camarotti e Luiz Mendonça, integram o rol de teatros anfitriões do festival.
Juntam-se a esses espaços a Rua da Aurora, a Casa de Alzira e o Espaço Cênica.
Homenageadas
Auriceia Fraga, do Vivencial Diversiones, e Augusta Ferras, ambas atrizes pernambucanas do teatro, há mais de quatro décadas, são as homenageadas da edição.
Auriceia celebrou a indicação como um reconhecimento do seu trabalho, realizado "com todo amor desde 1976", enaltece ela, que vai apresentar no festival "Não se Conta o Tempo da Paixão" - narrativa que traz à tona sua longa e profícua relação com o teatro.
Já Augusta recebeu o mérito com "alegria e gratidão", afirmando estar "muito feliz e grata por essa homenagem".
No festival, ela vai convidar as plateias a um mergulho na vida de Bárbara Alencar, heroína da Revolução Pernambucana, tida como a primeira presa política do País, no espetáculo "Sobre os Ombros de Bárbara".
Espetáculos infantis
Os pequenos também vão ser contemplados no festival com as montagens "A Mulher Bala", da palhaça paulista Funúncia.
"Tem Bastante Espaço Aqui" e "A Menina dos Olhos D'Água" completam os espetáculos infantis da edição.
OFFRec
A Mostra OFFRec, dedicada a iniciantes, vai contar com debates, leituras, espetáculos e intervenções performáticas no decorrer da grade de programação do festival.
O intuito é fomentar a formação de mão de obra, a fruição e a fricção entre a rua e os bastidores cênicos da cidade.
"Mi Madre", espetáculo solo de dança criado por Jhanaina Gomes, "HBLynda em Trânsito", sobre vivências de uma pessoa gorda, preta, candomblecista e não binária e "Ensaio do Agora", sobre memória, em narrativa que traz histórias de nove mulheres estão na agenda das montagens locais da mostra OFFRec.
Oficinas
Em se tratando da etapa formatica do 24º Festival Recife do Teatro Nacional, quatro oficinas, gratuitas, serão oferecidas, com temas que envolvem teatro, dança e o sagrado feminino, entre outros temas.
Interessados podem realizar inscrição no link disponível no Instagram @culturadorecife
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira, 20 de novembro
"Lady Tempestade", com Andréa Beltrão (RJ)
Onde: Teatro de Santa Isabel, às 20h
Sexta-feira, 21 de novembro
Abertura de processo “Não se Conta o Tempo da Paixão”, com Auricéia Fraga (PE)
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h
"Lady Tempestade", com Andréa Beltrão (RJ)
Onde: Teatro de Santa Isabel, às 20h
Sábado, 22 de novembro
"Helo em Busca do Baobá Sagrado", com Agrinez Melo, Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro (PE)
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho, às 16h
“On Veut / A Gente Quer”, com Guaraci Rios, Rodrigo Herminio, Anna Batista, Maria Pepe, Ana Carolina dos Santos, Lucas Vinicius Silva de Lima (FR/PE)
Onde: Bairro do Recife, às 16h30
“Corteja Paulo Freire”, da Cia do Tijolo (SP), com Dinho Lima Flor, Rodrigo Mercadante, Karen Menatti, Artur Mattar, Odilia Nunes, Danilo Nonato, Jaque da Silva, Vanessa Petroncari e João Bertolai
Onde: Teatro Luiz Mendonça, às 16h30
“116 Gramas: Peça para Emagrecer”, com Letícia Rodrigues (SP)
Onde: Teatro Apolo, às 18h
“Tudo que Eu Queria te Dizer”, com Ana Beatriz Nogueira (RJ)
Onde: Teatro do Parque, às 20h
“Lady Tempestade”, com Andréa Beltrão (RJ)
Onde: Teatro de Santa Isabel, às 20h
Domingo, 23 de novembro
“Helô em Busca do Baobá Sagrado”, com Agrinez Melo, Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro (PE)
Onde: Teatro Hemrilo Borba Filho, às 16h
“On Veut / A Gente Quer”, com Guaraci Rios, Rodrigo Herminio, Anna Batista, Maria Pepe, Ana Carolina dos Santos, Lucas Vinicius Silva de Lima (FR/PE)
Onde: Bairro do Recife, às 16h30
“Restinga de Canudos”, da Cia do Tijolo (SP), com Dinho Lima Flor, Rodrigo Mercadante, Karen Menatti, Odília Nunes, Artur Mattar, Jaque da Silva, Danilo Nonato, João Bertolai, Marcos Coin, Dicinho Areias, Jonathan Silva, Juh Vieira, Vanessa Petroncari, Mayara Baptista, Roma Oliveira, Maria Alencar Rosa, Nanda Guedes e Leandro Goulart
Onde: Teatro Luiz Mendonça, às 18h
“116 Gramas: Peça para Emagrecer”, com Letícia Rodrigues (SP)
Onde: Teatro Apolo, às 18h
“Tudo que Eu Queria te Dizer”, com Ana Beatriz Nogueira (RJ)
Onde: Teatro do Parque, às 19h
Segunda-feira, 24 de novembro
OFFRec
Espetáculo “Mi Madre”, com Jhanaina Gomes (PE)
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h
Terça-feira, 25 de novembro
OFFRec
Ciclo de Dramaturgia Feminista - Leitura cênica: “Deus da Carnificina”, com o Ato Teatro (PE)
Onde: Espaço Cênicas, às 16h
Debate: “O Olhar da Mulher - Trânsito entre Teatro e Cinema”, com Andréa Veruska e o Ato Teatro (PE)
Onde: Espaço Cênicas, às 18h
Espetáculo “HBLynda”, com HBLynda Morais (PE)
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h
Quarta-feira, 26 de novembro
OFFRec
Ciclo de Dramaturgia Feminina - Leitura cênica: “A Peça do Vulcão”, com a Cênicas Cia de Repertório (PE)
Onde: Espaço Cênicas, às 16h
Debate: “O Trabalho da Cênicas Cia e a Presença da Mulher”, com Sônia Carvalho e Toni Rodrigues (PE)
Onde: Espaço Cênicas, às 17h
Espetáculo “Ella”, com Ana Oliveira (AM)
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h
Quinta-feira, 27 de novembro
OFFRec
Ciclo de Dramaturgia Feminista - Leitura cênica: “Josephina”, com Arilson Lopes, Fabiana Pirro e Ana Luiza D’Accioli (PE). Participação: DJ Vibra
Onde: Espaço Cênica, às 17h
Debate: “Feminismo, Teatro e Dramaturgia”, com Luciana Lyra e grupo (PE)
Onde: Espaço Cênicas
Lançamento de livro: “Coleção Dramaturgias Feministas”/Numa Editora, com Luciana Lyra
Onde: Espaço Cênicas, às 18h
Espetáculo “Avós”, com Olga Ferrario (PE)
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h
Espetáculo “Ensaio do Agora”, com Analice Croccia, Domingos Júnior e Natali Assunção (PE)
Onde: Teatro Apolo, às 20h
Sexta-feira, 28 de novembro
Mary Stuart” com Virginia Cavendish, Ana Cecília Costa, Letícia Calvosa, Adilson Azevedo, César Mello/Anderson Müller, Eucir de Souza, Joelson Medeiros, Johnnas Oliva/Iuri Saraiva, Fernando Vitor, Alef Barros e Julia Terron (SP)
Onde: Teatro do Parque, às 20h
OFFRec
“ÉdypusD’Yocasta”: abertura de processo - Dramaturgia em progresso”, com Cia do Ator Nu (PE)
Onde: Casa de Alzira, às 16h
Debate: “Escrituras Femininas - Entre Teatro e Literatura”, com Flávia Gomes e Cia do Ator Nu (PE)
Onde: Casa de Alzira, às 17h
Espetáculo “Àwọn Irúgbin”, com Cecilia Chá, Larissa Lira, Sthe Vieira e Thallis Ítalo (PE)
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h
Sábado, 29 de novembro
“A Menina dos Olhos D’água”, com Liane Venturella (RS)
Onde: Teatro Marco Camarotti, às 11h
“Tem Bastante Espaço Aqui”, com Carolina Godinho, Juliane Cruz e Monique Vaillé (RJ)
Onde: Teatro Apolo, às 16h
“A Mulher Bala”, com Priscila Senegalho e Renato Paio (SP)
Onde: Parque da Tamarineira, às 16h
“Sobre os Ombros de Bárbara”, com Augusta Ferraz (PE)
Onde: Teatro de Santa Isabel, às 20h
“Mary Stuart”, com Virginia Cavendish, Ana Cecília Costa, Letícia Calvosa, Adilson Azevedo, César Mello/Anderson Müller, Eucir de Souza, Joelson Medeiros, Johnnas Oliva/Iuri Saraiva, Fernando Vitor, Alef Barros e Julia Terron (SP)
Onde: Teatro do Parque, às 20h
OFFRec
Diálogos Crítico-Pedagógicos: “OFFRec em Perspectiva - Tendências Contemporâneas”, com Fátima Pontes e Emanuela de Jesus (PE)
Onde: Casa de Alzira, às 16h
Espetáculo “Das que Ousam Desobedecer”, com Liliana Brizeno, Marina Brito e Marina Brizeno (CE)
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h
Intervenção performática “Silêncio”, com Célia Regina (PE)
Onde: Casa de Alzira, às 21h
Espetáculo “Shá da Meia Noite”, com Sharlene Esse (PE)
Onde: Casa de Alzira, às 22h
Domingo, 30 de novembro
“A Menina dos Olhos D’água”, com Liane Venturella (RS)
Onde: Teatro Marco Camarotti, às 11h
“A Mulher Bala”, com Priscila Senegalho e Renato Paio (SP)
Onde: Parque da Macaxeira, às 16h
“Noite”, com Sônia Biebard, Fátima Aguiar e Karine Ordônio (PE)
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho, às 18h
“Zona Lésbica”, com Carolina Godinho, Dandara Azevedo, Dani Nega, Jessica Lamana, Monique Vaillé, Nely Coelho e Simone Beghinni (RJ)
Onde: Teatro Apolo, às 19h
“Sobre os Ombros de Bárbara”, com Augusta Ferraz (SP)
Onde: Teatro de Santa Isabel, às 20
OFICINAS
“Teatro, Dança e o Sagrado Feminino - A Dança dos Elementos” - Com Sandra Rino (PE)
Quando: dias 20 e 21, das 8h30 às 12h30,
Onde: Paço do Frevo. 20 vagas (só para mulheres)
“Corpo e Escrita de Si - Dramaturgia para e a partir das Infâncias” - Com Paula Lice (BA).
Quando: dias 21, 22 e 23, das 14h às 18h
Onde: Teatro Marco Camarotti. 20 vagas
“Da Ideia à Cena - Território de Experimentação Cênica para Criação, Desenvolvimento e Pesquisa de Solos Teatrais” - Com Malú Bazán (SP)
Quando: dias 24, 25, 26 e 27, das 9h às 13h
Onde: Teatro de Santa Isabel. 12 vagas
“Dramaturgias Feministas: Panorama Brasileiro, Agendas e Modos de Fazer” - Com Luciana Lyra (PE)
Quando: dia 26, das 14h às 18h
Onde: Teatro de Santa Isabel. 20 vagas
SERVIÇO
24ª edição do Festival Recife de Teatro Nacional
Quando: de 20 a 30 de novembro
Onde: em espaços, parques e teatros do Recife
Acesso gratuito
Informações: @culturadorecife