SHOWS Teatro Guararapes recebe "Indigo Borboleta Anil", turnê de Liniker, no dia 14 de outubro; saiba mais Tour leva nome do disco eleito Melhor Álbum de Música Popular Brasileira no Grammy Latino 2022

A despedida da cantora Liniker da turnê "Indigo Borboleta Anil" começa no Recife. Acompanhada de banda, ela fará o antepenúltimo show no Recife, onde se apresenta dia 14 de outubro, no Teatro Guararapes. Em seguida, encerra o giro em Natal e em Florianópolis, respectivamente.

Os shows, que rodaram o Brasil e chegaram à Europa, tem como base seu primeiro disco solo, homônimo, que levou o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira no Grammy Latino 2022, consagrando-a a primeira artista transgênero a ganhar um Grammy. O disco conta com a participação de Milton Nascimento, da Orquestra Jazz Sinfônica, de Letieres Leite e da OrkestraRumpilezz, entre outros.

Liniker está se aprontando para dar as boas vindas à nova era de sua carreira e finalizar os shows. Com a turnê, a cantora se apresentou em países como Espanha, Portugal, Reino Unido, França e Holanda e marcou presença na última edição do Rock in Rio, em setembro de 2022, com uma performance emocionante no Palco Sunset.



SERVIÇO

"Indigo Borboleta Anil", com Liniker

Quando: Dia 14 de outubro, às 21h

Onde: Teatro Guararapes Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400

Ingressos: A partir de R$ 90 (meia)

