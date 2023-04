Teatro Guararapes recebe Lulu Santos em turnê da nova fase, confira datas

A- A+

Às vésperas de completar 70 anos, Lulu Santos assume nova fase como “Barítono”, cantor de tessitura vocal grave e que deu nome a turnê, que estreia em Miami dia 12 de maio e roda o Brasil ao longo do ano. No dia 11 de outubro, o artista chega a Capital pernambucana, mais especificamente no Teatro Guararapes, acompanhado de banda.



“Admiti tardiamente várias coisas importantes sobre mim, entre elas o fato de ser um barítono. Desde que ‘assumi’ essa condição, como costuma acontecer com essas coisas, facilitou enormemente minha vida e arte. Sou barítono com paixão, gosto dos graves, gosto de como minha voz soa nesta região. É com essa intenção e propósito que chegamos a este espetáculo no qual oferecemos, como de hábito, nosso melhor. Não vejo a hora de lhes apresentá-lo”, conta Lulu.



Com mais de 30 discos gravados, o artista promete em seus shows desde suas canções hits, como “Tempos Modernos”, “O Último Romântico”, “Tudo Azul”, “Toda Forma de Amor”, “Um Certo Alguém”, “Assim Caminha a Humanidade”, “Aviso aos Navegantes”, “Sereia” e “De Repente Califórnia”, até os seus lançamentos mais recentes.

SERVIÇO

“Barítono”, com Lulu Santos

Quando: Dia 11 de outubro, às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco

Mais informações: (81) 3182-8020

Ingressos: À venda a partir do dia 26 de abril, às 10h, no Sympla e na bilheteria do teatro

