Teatro Teatro Guararapes recebe musical infanto-juvenil "A Pequena Sereia in Concert"; saiba mais Espetáculo conta com orquestra, canto totalmente ao vivo e elenco com 30 integrantes

Inspirado no clássico conto do dinamarquês Hans Christian Andersen, o musical "A Pequena Sereia in Concert" chega ao Recife no sábado (20). Orquestra e elenco sobem ao palco do Teatro Guararapes em apresentação única, às 17h. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e estão à venda na bilheteria do teatro e online através do site Ingresso Digital.

Na história, Ariel é uma sereia curiosa que demonstra insaciável desejo por conhecer o mundo dos humanos. Juntamente com o peixinho Linguado e o caranguejo Sebastião, a jovem recorre à bruxa do mar Úrsula para ir à superfície e onde se apaixona pelo príncipe Eric.

O musical infanto-juvenil é cantado ao vivo. A produção do musical conta com 30 integrantes, mais de 80 figurinos, cenários e uma iluminação de última geração.

SERVIÇO

"A Pequena Sereia in Concert"

Quando: Sábado (20) às 17h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: A partir de R$ 50 na bilheteria do teatro e online através do site Ingresso Digital

