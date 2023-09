Teatro Guararapes recebe os musicais "A Noviça Rebelde" e "Os Saltimbancos"

A- A+

O Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, recebe dois musicais neste final de semana. “A Noviça Rebelde” e “Os Saltimbancos”, ambos assinados pela Roberto Costa Produções, sobem ao palco do espaço neste domingo (24).

A primeira apresentação, às 16h, é do espetáculo infantil “Os Saltimbancos”. Nele, quatro animais maltratados por seus donos resolvem se unir para dar um novo rumo às suas vidas, formando um grupo musical. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e estão à venda no Sympla.



Já “A Noviça Rebelde” será encenada às 18h30. A peça é uma livre adaptação do musical que encantou gerações e virou filme em 1965. Com direçaõ geral de Yane Ramalho e Fabiana Pereira, a produção é uma parceria com a Lalu Acadêmia de Artes.



Na trama, que é ambientada nos anos 1930, uma noviça que não consegue se adaptar às regras do convento vai trabalhar como governanta de um capitão viúvo com sete filhos, levando alegria de novo à casa. As entradas custam a partir de R$ 35 e podem ser adquiridas no site Sympla.

