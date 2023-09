A- A+

MUSICA Teatro Guararapes recebe Zé Ramalho e seus maiores hits; confira Paraibano chega com a turnê "Show dos Sucessos" no próximo sábado (16)

Zé Ramalho chega no Recife para revisitar seus maiores hits no Teatro Guararapes em “Show dos Sucessos”. Show da turnê acontece neste sábado, dia 16 de setembro, às 21h, e ainda conta com ingressos disponíveis para o setor superior do teatro.

O repertório apresenta canções como “Admirável Gado Novo”, “Entre a Serpente e a Estrela”, “Avohai”, “Frevo Mulher” e “Garoto de Aluguel”, além de releituras de Geraldo Vandré e Raul Seixas. Zé estará acompanhado da Banda Z: Rogério Fernandes (contrabaixo), Zé Gomes (percussão), Vladimir Oliveira (teclados), Edu Constant (bateria) e Toti Cavalcanti (sopros).

Autor de uma obra que funde o rock com o repente, Zé Ramalho tem um imenso poder de transmissão com a projeção de sua voz na sua icônica figura. Ele traçou uma ponte unindo Pink Floyd e Beatles a Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga; cidade grande e sertão, psicodelismo e regionalismo, o nordeste inserido no mundo, o universo conectado ao nordeste, se tornando um verdadeiro trovador urbano.

SERVIÇO

Zé Ramalho em “Show dos Sucessos”

Quando: Sábado (16), às 21h

Onde: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco

Mais Informações: (81) 3182-8020

Ingressos: a partir de R$ 110 (meia)

