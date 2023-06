A- A+

Teatro Teatro Hermílio Borba Filho recebe peça "O Apocalipse Segundo Domingos Oliveira" em julho Apresentação conta com atores alunos da Turma 5 do curso "Desvendando o Teatro", oferecido pelo grupo Teatro do Amanhã

"O Apocalipse Segundo Domingos Oliveira" se apresenta nos próximos dias 1 e 2 de julho, às 19h, no Teatro Hermilo Borba Filho. A apresentação conta com atores alunos da Turma 5 do curso "Desvendando o Teatro", oferecido pelo grupo Teatro do Amanhã. A encenação fica por conta de Rodrigo Hermínio, que conduziu o grupo durante todo o processo pedagógico.

Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 30, a venda na bilheteria do teatro ou através da plataforma digital Sympla.

O espetáculo retrata a profunda crise existencial de Deus diante do mundo contemporâneo. Enquanto o dia do juízo final se aproxima, personagens emblemáticos como A Vida, Deus, Eros e a Fidelidade debatem o amor e suas ramificações, enquanto uma épica batalha entre Deus e o Diabo se desenrola, desafiando conceitos e despertando reflexões sobre a dualidade humana e o destino.

O elenco é composto por: Brenda Welly, Déborah Paiva, Felipe Cruz, Gabrielle Claudino, Jéssica Preta, Kleber Azevedo, Larissa Mayer, Luara Guerra, Matheus Ferreira, Mayná, Paula Cordeiro, Sara Jennifer e Tallula Pereira. A peça não é recomendada para menores de 16 anos.

O "Desvendando o Teatro" é um curso de formação teatral com duração de seis meses, no qual os alunos mesclam a teoria e a prática da interpretação, história do teatro, produção cultural, gestão de grupo e elementos de cena.

A próxima turma está com inscrições abertas e tem previsão de inicio das aulas para o próximo dia 8 de julho. Outras informações em: (81) 99642-1225.

SERVIÇO

"O Apocalipse Segundo Domingos Oliveira"

Quando: 01 e 02 de julho (sábado e domingo), às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: R$ 30 e R$ 15

Classificação: 16 anos

