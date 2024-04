A- A+

TEATRO Teatro Lício Neves, em Caruaru, é reaberto para o público com espetáculo gratuito no fim de semana Equipamento cultural do Teatro Experimental de Arte (TEA) volta a receber o público nesta sexta (26) e sábado (27), com a peça "Antígona - Latitude Sul, Longitude Oeste"

As artes cênicas em Caruaru, Agreste do Estado, passam a contar com um novo espaço multiconfiguracional, requalificado para receber espetáculos e em formatos diversos, o Teatro Lício Neves.

O equipamento, do Teatro Experimental de Arte (TEA) - um dos principais fomentadores do setor na cidade e região - será reaberto nesta sexta (26) e sábado (27) com o espetáculo "Antígona - Latitude Sul, Longitude Oeste", com apresentações gratuitas respectivamente às 20h e às 16h.

Sede do TEA, o Lício Neves passa a receber trabalhos que poderão contar, enre outras coisas, com tecnologia de cenografia, sonorização, projeção e iluminação.

Paixão pelo teatro

Foi na garagem da residência dos seus fundadores, Argemiro Pascoal (in memoriam) e Arary Marrocos, que o Teatro Lício Neves surgiu, em julho de 1974, quase uma década depois da fundação do Teatro Experimental de Arte, o TEA - que, entre outros feitos, esteve à frente da formação de artistas de Caruaru e região.

Coube ao produtor Fábio Pascoal, filho do casal Argemiro e Arary, encabeçar o projeto de requalificação do Lício Neves, inclusive garantir que em sua estrutura o viés educativo do TEA, assim como às necessidades do circuito de apresentações e circulação de artes cênicas no Agreste, fossem atendidos.

“A importância dessa requalificação do Teatro Lício Neves é enorme. Ela vem para atender uma demanda do TEA como um teatro-escola, de formação e também de apresentação de seus trabalhos, com qualidade e conforto. Mas, para nós, também é simbólico poder abrir um teatro, em um momento em que vemos tantos espaços de artes cênicas fechando. Já estamos recebendo muitos pedidos de utilização do espaço, para apresentações não só de teatro, mas também de cinema, para oficinas”, explica Fabio Pascoal.

O esforço de Fábio se deu também para transformar o espaço em um ambiente multiconfiguracional, ação bem sucedida em meio à colaboração de Arary e outras pessoas, assim como aos recursos para o projeto - obtidos, em pelo menos 80%, do próprio grupo de ajuda somados aos incentivos do Funcultura, Fundarpe e Secretaria de Cultura de Pernambco (Secult-PE), por meio de edital público.

"Antígona - Latitude Sul, Longitude Oeste"

Para reabertura do Teatro Lício Neves, o TEA leva ao "novo" palco a peça “Antígona - Latitude Sul, Longitude Oeste” - produzido a partir de uma montagem pedagógica de conclusão do Curso de Iniciação Teatral (2023), culminando em uma nova leitura do teatro grego.

No elenco estão Dani Mello (Antígona), Medeiros Neto (Poli), Urbano Leafa (Corifeu 1), Helder Araújo (Corifeu 2), Alana Lôbo, Alberto Barbosa, Ana Flávia Lins, Anne Marcelly, Geysiane Melo, Ingrid Moura, Ivoneide Pereira, João Pedro, Tiago Francisco, Vitor e Wagner Wellington (coro).

O roteiro é de Renata Pimentel e Fabio Pascoal, que também assina a direção geral.



Serviço

Reabertura do Teatro Lício Neves, com a peça “Antígona - Latitude Sul, Longitude Oeste”

Quando: Sexta (26), 20h e Sábado (27), 16h

Onde: Rua Carlos, Laet, 356, Indianápolis, Caruaru

Acesso gratuito - com ingressos distribuídos uma hora antes das apresentações.

