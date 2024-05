Teatro Luiz Mendonça recebe 7ª edição da Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco

A- A+

Consolidada no calendário de espetáculos do Estado, a Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco (MOC Dança PE) chega a sua 7ª edição. As apresentações acontecem entre os dias 06 e 09 de junho, a partir das 13h, no palco Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Os ingressos estão à venda no Sympla, a R$70 inteira, R$35 meia-entrada e R$40 o ingresso cultural.



Nesta edição, a MOC vai homenagear a Cultura Popular de Xilogravura Nordestina. A MOC também contará com apresentações culturais e feira de artesanato aberta ao público e gratuitas na área externa.

Idealizador da MOC Dança PE, o produtor cultural Rodrigo Lira explica a escolha do tema desta 7ª edição. “Reflete nosso compromisso em promover a diversidade cultural e artística da região, além de proporcionar oportunidades para os talentosos dançarinos locais mostrarem seu trabalho na MOC", enfatiza Rodrigo Lira que também é ator e coreógrafo.

A MOC Dança PE contará com workshops, apresentações competitivas e não competitivas em vários estilos de dança, entre eles, ballet clássico, dança contemporânea, jazz, estilo livre, popular e danças urbanas. Mais de 800 bailarinos dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte vão subir ao palco do Teatro Luiz Mendonça.

Durante os quatro dias de evento, o público vai conferir na MOC um grande intercâmbio cultural entre bailarinos, professores e diretores. É um espaço para que os amantes da dança possam aprender e se reciclar. “A MOC é sobre realização de sonhos, é oportunizar quem está trilhando grandes caminhos e quem ainda está só começando”, salienta Rodrigo Lira. “É o lugar que nós precisamos para alavancar a nossa arte em nosso Estado”, afirma o produtor cultural.

Apresentações gratuitas

E mais, a MOC também vai proporcionar apresentações culturais gratuitas e abertas ao público na área externa do Parque Dona Lindu, que terão início a partir das 16h. E mais, o público também poderá visitar gratuitamente, a partir das 10h, os stands da da feira cultural do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (PRODARTE), da Prefeitura do Recife.

SERVIÇO

Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco (MOC Dança PE)

Local: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Avenida Boa Viagem, S/N - Boa Viagem

Dias: 06, 07,08 e 09 de Junho

Horário: A partir de 13h

Ingressos: À venda no Sympla

R$70 (inteira) | R$35 (meia-entrada) | Ingresso cultural R$40

Mais informações no site.

