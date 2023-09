A- A+

Teatro Teatro Luiz Mendonça recebe dois espetáculos infantis neste fim de semana; confira programação Com ingressos a partir de R$ 35, os clássicos "Alice no País das Maravilhas" e "O Mundo Mágico de Peter Pan" serão apresentados no sábado (23) e no domingo (24)

Neste fim de semana, dois musicais infantis irão integrar a programação do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. No sábado (23), o destaque da tarde será uma releitura do clássico "Alice no País das Maravilhas”, enquanto no domingo (24), "O Mundo Mágico de Peter Pan" deverá garantir o entretenimento das crianças.

Promovidas pela companhia Helena Siqueira Produções, ambas as montagens contam com adaptação teatral e direção de Ivaldo Cunha Filho, e coreografias assinadas por Kássio Soares. Com ingressos a partir de R$ 35, acessíveis pela internet ou na bilheteria do teatro, as apresentações terão início às 16h30.

Alice no País das Maravilhas

O musical conta a história de Alice, uma jovem curiosa que segue um coelho branco apressado. Ela cai em um buraco que a leva ao País das Maravilhas. Lá ela é recepcionada pelo Sr. Gato e pelo Chapeleiro Maluco e passa a lidar com seres fantásticos e mágicos, além da ira da poderosa Rainha de Copas. Com efeitos especiais e muita música, “Alice no País das Maravilhas” é um musical cheio de emoção e aventuras. A peça aborda assuntos pertinentes aos aprendizados, como o respeito às diferenças, a importância de ajudar ao próximo e sobre não desistir dos sonhos.

O Mundo Mágico de Peter Pan

O musical embarca na história de Peter Pan, um menino que vive na tão sonhada Terra do Nunca, lugar onde não há as obrigações da vida contemporânea, apenas muitas aventuras. Em uma noite ao tentar procurar a sua sombra, ele viaja até Londres e entra no quarto dos irmãos Darling: Wendy, João e Miguel. Durante a procura pela sombra, os irmãos acabam conhecendo Peter Pan, o protagonista das histórias que costumavam ouvir e são convencidos por Peter e Sininho a ir à Terra do Nunca junto a eles. Na Terra do Nunca, os irmãos Darling conhecem um mundo novo, onde também vivem os Meninos Perdidos. Os irmãos se deparam com a total liberdade de criarem suas próprias regras e viverem da maneira que quiserem em um lugar que a vida adulta nunca irá chamá-los.

Serviço

"Alice no País das Maravilhas” e “O mundo Mágico de Peter Pan”

Sábado (23) e domingo (24), às 16h30

No Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, S/N, no Recife)

Ingressos a partir de R$35, na bilheteria do teatro e no site: https://onne.link/helenasiqueiraproducoesoficial

