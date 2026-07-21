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ARTES CÊNICAS Teatro Luiz Mendonça recebe 17 espetáculos nacionais com grandes nomes do teatro brasileiro Programação do equipamento cultural no segundo semestre traz peças brasileiras todos os finais de semana

Localizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, o Teatro Luiz Mendonça divulgou parte de sua programação para o segundo semestre de 2026. Nos próximos meses, o espaço recebe 17 espetáculos nacionais estrelados por grandes nomes do teatro brasileiro.

Segundo a assessoria de imprensa do Viva do Brasil, concessionária responsável pela gestão do Teatro Luiz Mendonça, neste semestre todos os finais de semana contarão com produções nacionais no palco do equipamento cultural.

Umas das primeiras atrações da programação é “Fim de Partida”, peça estrelada por Marco Nanini e Guilherme Weber. A adaptação do clássico de Samuel Beckett ganha sessões desta quinta-feira (23) até o domingo (26), com ingressos a partir de R$ 75.

No final de semana seguinte, é a vez do ator Mateus Solano entrar em cena com o seu primeiro monólogo. “O Figurante”, dramédia que já foi vista por mais de 150 mil pessoas, terá apresentação no Recife de 31 de julho a 2 de agosto.

Outro destaque é “Domingo no Parque”, musical inspirado na canção homônima de Gilberto Gil e com direção musical de Bem Gil, filho do artista. As sessões ocorrem nos dias 8 e 9 de agosto.

Guilherme Leme Garcia encena “O Estrangeiro”, inspirado no clássico de Albert Camus, nos dias 15 e 16 de agosto. Já de 21 a 23 de agosto, Eduardo Moscovis e Patrycia Travassos trazem novamente ao Recife “Duetos”, comédia do premiado dramaturgo britânico Peter Quilter.

Eliani Giardini e Marcos Caruso interpretam um casal sexagenário em “Intimidade Indecente”, que pode ser conferido pelo público recifense de 28 a 30 de agosto. “A Última Sessão de Freud”, com Odilon Wagner e Marcello Airoldi, retorna à cidade com sessões de 25 a 27 de setembro.

Mariana Xavier apresenta seu monólogo de 30 de outubro a 1º de novembro. “Antes do Ano que Vem” é uma comédia sobre saúde mental, acolhimento e autocuidado, com direção de Lázaro Ramos e Ana Paula Bozas. A programação do Teatro Luiz Mendonça para os próximos meses, assim como informações de ingressos, pode ser conferida no site oficial do espaço.

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