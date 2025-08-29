Experimento cênico é encenado em laje na periferia do Recife neste sábado (30)
Espetáculo "Da laje vejo o meu sonho" é resultado do projeto "Teatro na Laje: formação de espectadores na periferia", conduzido pela arte-educadora e atriz Milena Marques
O experimento cênico “Da laje vejo o meu sonho”, resultado das aulas vivenciadas no projeto “Teatro na Laje: formação de espectadores na periferia”, ganha duas sessões neste sábado (30), às 18h e às 20h, com acesso gratuito.
As apresentações ocorrem na laje da casa da arte-educadora e atriz Milena Marques, no bairro do Jordão Baixo. Durante dois meses, o espaço serviu como sala de aula e de experimentação cênica, para aproximar jovens de comunidades da Zona Sul do Recife da vivência teatral.
Ao lado dos dez jovens que participaram do projeto, Milena assina a montagem. A obra nasce do diálogo entre as experiências pessoais dos estudantes e os caminhos de investigação artística propostos durante a imersão.
Os alunos dão vida a personagens que representam eles mesmos e também figuras que atravessaram suas realidades ao longo do processo do curso, como os artistas,
técnicos e educadores com os quais eles tiveram contato durante o processo.
Após cada sessão, será realizado um bate-papo com o público mediado pelos próprios estudantes. A primeira apresentação contará com recurso de acessibilidade em Libras.
Serviço
Experimento cênico “Da laje vejo o meu sonho”
Quando: neste sábado (30), às 18h e 20h
Onde: Av. Maria Irene, 881 – Jordão Baixo, Recife
Entrada gratuita
