luto Teatro Oficina suspende espetáculos em respeito à morte de Zé Celso Temporadas de "Go back Torquato Neto", "Rimbaud na África" e "Pele de cobra" seguirão após o dia 12/7; corpo do diretor será velado no local

O Teatro Oficina anunciou nesta quinta-feira (6) que, por conta da morte de Zé Celso Martinez Corrêa, as apresentações de "Go Back Torquato Neto", a partir de textos e canções do poeta tropicalista, de "Rimbaud na África", de Germano Pereira, e de "Pele de cobra", de Ricardo Cabaça, inspirada no universo de Tenneesse Williams, programadas até o dia 12 de julho no icônico prédio do Bixiga, no Centro de São Paulo, foram canceladas em respeito ao diretor teatral.

Zé Celso morreu, aos 86 anos, nesta quinta-feira (6), em decorrência de um incêndio em seu apartamento, no bairro do Paraíso, em São Paulo.

Ocupado em 1961 pela companhia criada pelo diretor três anos antes, o Oficina teve seu projeto arquitetônico mais recente assinado por Lina Bo Bardi (1914-1992) em 1986, tombado pelos patrimônios históricos municipal, em 1991, e nacional, pelo IPHAN, em 2014. Seu espaço cênico inclui a própria cidade com o palco projetado em direção à rua. Em 2015, o semanário inglês The Observer, do grupo Guardian, o elegeu como o melhor espaço cênico do planeta.



As apresentações no Oficina devem ser retomadas após homenagens a Zé Celso, que será velado no local. Data e horário da cerimônia ainda não foram definidos.

