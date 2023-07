A- A+

AGENDA CULTURAL Festival de Inverno de Garanhuns e teatro para os pequenos, no Recife, são destaques da programação Exposições e cinema também integram as opções para curtir o final de semana

O último fim de semana do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) e o Festival de Teatro para Crianças no Recife são destaques da programação do fim de semana, com opções também de cinema e exposições, além de shows e festas.



E enquanto Garanhuns finaliza a 31ª edição do FIG - inclusive com o anúncio de mais uma atração surpresa, Carlinhos Brown, noticiado pela produção do evento na última quinta-feira (27) - também no Agreste a cidade de Gravatá traz atividades diversas no Polo Moveleiro.

Portanto, opções de entretenimento para todos os gostos, bolsos e idades, não faltam. Bora conferir?

CINEMA

"Mansão Mal Assombrada"

Sinopse: Inspirado na atração clássica do parque temático, Mansão Mal-Assombrada é sobre uma mulher e seu filho que alistam uma equipe heterogênea dos chamados especialistas espirituais para ajudar a livrar sua casa de invasores sobrenaturais. Gabbie (Rosario Dawson) é uma mãe solteira que se muda com seu filho de nove anos para uma mansão em Nova Orleans que eles compraram por um preço surpreendentemente baixo. Eles querem começar uma nova vida ali, mas logo percebem que algo está errado com a casa. É assombrado e Gabbie pede a ajuda do padre local Kent (Owen Wilson). Ele, por sua vez, traz uma cientista viúva e uma vidente malsucedida (LaKeith Stanfield), uma médium do bairro francês (Tiffany Haddish) e um historiador obstinado (Danny DeVito). Juntos, eles querem livrar a casa dos espíritos malignos.

"O Convento"



Sinopse: Em O Convento, Grace (Jena Malone), uma jovem oftalmologista, é chamada para ir até um remoto convento na Escócia após o suposto suicídio de seu irmão, que era um padre. Desconfiando do relato da Igreja, Grace inicia uma investigação para tentar descobrir o que realmente aconteceu com a ajuda do padre Romero (Danny Huston), do Vaticano. Ao mesmo tempo em que ela explora o local, Grace se vê em meio a uma grande trama de assassinato e sacrilégio, sendo obrigada a encarar uma verdade perturbadora sobre seu próprio passado - que promete trazer à tona alguns traumas que ela acreditava estarem há muito tempo enterrados.

SHOWS E FESTAS



FIG 2023

Sexta-feira (28)

Amor Eterno

Barbarize

Gabriel o pensador

Uana

Baiana System

Sábado (29)

JAM 212

Zeh Lucas

Volver

Paulo Miklos

Ave Sangria

Domingo (30)

Almério

Rogéria Dera

Uptown Blues Band & Derico Sciotti

Frejat

Baby do Brasil

Julho na Serra, em Gravatá

Com shows, exposição e outras atividades

Quando: Sábado (29), das 16h às 21h

Onde: Polo Moveleiro - Rua Duarte Coelho, Gravtá

Acesso gratuito

De Cara com o Samba

Quando: Sábado (29), a partir das 16h

Onde: Círculo Militar do Recife - Av. Governador Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista

Ingressos R$ 30 no Sympla



Tributo a Linkin Park

Com a Banda Papercut



Quando: Sábado (29), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Instagram @estelita.recife

Festa Agridoce (Golarrolê)

Quando: Sábado (29), 15h

Onde: Rua do Observatório, ao lado da Praça do Arsenal - Bairro do Recife

Acesso gratuito

Instagram @golarrole

In The Dark

Quando: Sábado (29),

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Instagram @clubmetropole

Good Trip Party

Quando: Sábado (29), 16h

Onde: Beerdock - Rua Maria Carolina, 273, Boa Viagem

Ingressos R$ 13,50 no Sympla

Instagram @beerdock_recife

Bloco do Neném

Quando: Domingo (30), 16h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso mediante ingresso do museu, a partir de R$ 5 (meia-entrada)

Instagram @pacodofrevo

Show de Ciel

Quando: Sábado (29),

Onde: Liamba - Rua Fernando Lopes, Graças

Acesso gratuito

Instagram @pegaliamba

Cover Bolofofos

Quando: Sábado (28), 16h

Onde: Shopping Camará (Piso L3) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe

Acesso gratuito

Instagram @camarashopping

TEATRO



Festival de Teatro para Crianças

"Chapeuzinho Vermelho"

Quando: Sábado (29) e Domingo (30), às 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Instagram @teatroluizmendonca



"Se Não Fosse Mágica"

Quando: Sábado (29) e Domingo (30), 16h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla



"Alladim em Uma Aventura Genial"

Quando: Domingo (30)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

EXPOSIÇÃO

"A Pele no Infinito"

Quando: até 16 de setembro

Onde: Museu Murilo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Visitação de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h | 14h às 17h // Sábado (6), das 10h às 17h

Acesso gratuito

Instagram: @murilolagreca



"A Olinda Brincante de Marisa Lacerda"

Quando: Até 30 de julho

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda)

Acesso gratuito



Informações @casaestacaodaluz



“O Soluço da Luz”, de Silene Fiuza

Quando: Até 19 de agosto



Onde: Galeria Janete Costa (Rua Setúbal, 1023, Boa viagem)

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Acesso gratuito



Informações @galeriajanetecosta

