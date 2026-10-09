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AGENDA CULTURAL Teatro do Parque recebe "Bonezinho Vermelho" em programação de Dia das Crianças Espetáculo musical e pocket show com o mágico Ryan acontecem neste domingo (11), a partir das 16h; sessão terá interpretação em Libras

O Teatro do Parque recebe, neste domingo (11), uma programação para o Dia das Crianças. A partir das 16h, o público poderá assistir ao espetáculo musical “Bonezinho Vermelho”, com texto e direção-geral de Ruy Aguiar, seguido de um pocket show com o mágico Ryan. A programação é realizada pela Métron Produções e terá interpretação em Libras pela CM Libras.

Com uma releitura do conto clássico de Charles Perrault, “Bonezinho Vermelho” acompanha a protagonista em uma aventura pela floresta a caminho da casa da avó. No percurso, ela encontra a Dona Árvore e descobre que outros animais da região tiveram o mesmo sonho mágico que ela. O Coelho Barnabé, um passarinho e um esquilo partem então em sua busca.

A história tradicional ganha novos personagens e situações com a chegada de um vilão misterioso, que utiliza uma bolsa cheia de disfarces para criar novas surpresas ao longo da narrativa. A montagem combina teatro musical, personagens e elementos de fantasia.

O espetáculo tem músicas e letras de Henrique Macedo e Ruy Aguiar, com produção musical de Henrique Macedo e Alex Barbosa. O elenco reúne Lorena Ramos, Thayana Lira, Edivane Bactista, Fabiana Coelho, Isabela de Holanda, Ryan Rodrigues e Ruy Aguiar.

Ingressos

A sessão começa às 16h, com abertura da bilheteria às 15h. Os ingressos antecipados estão disponíveis pela Sympla. Os valores são R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 40 (social).

A meia-entrada é válida para crianças a partir de 2 anos, idosos, estudantes, professores, pessoas com deficiência e acompanhantes quando necessário, enfermeiros, guardas municipais e pessoas com câncer. É necessário apresentar documento oficial com foto ou comprovante do benefício na entrada.

SERVIÇO

Bonezinho Vermelho + pocket show com o mágico Ryan

Quando: domingo,(11), às 16h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

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