Teatro do Parque recebe "Bonezinho Vermelho" em programação de Dia das Crianças
Espetáculo musical e pocket show com o mágico Ryan acontecem neste domingo (11), a partir das 16h; sessão terá interpretação em Libras
O Teatro do Parque recebe, neste domingo (11), uma programação para o Dia das Crianças. A partir das 16h, o público poderá assistir ao espetáculo musical “Bonezinho Vermelho”, com texto e direção-geral de Ruy Aguiar, seguido de um pocket show com o mágico Ryan. A programação é realizada pela Métron Produções e terá interpretação em Libras pela CM Libras.
Com uma releitura do conto clássico de Charles Perrault, “Bonezinho Vermelho” acompanha a protagonista em uma aventura pela floresta a caminho da casa da avó. No percurso, ela encontra a Dona Árvore e descobre que outros animais da região tiveram o mesmo sonho mágico que ela. O Coelho Barnabé, um passarinho e um esquilo partem então em sua busca.
Leia também
• Sinhô Francisco celebra carreira com novo trabalho em show para convidados no teatro Minami
• Espetáculo musical celebra Moacir Santos no Teatro do Parque
• Tom Cavalcante apresenta novo show no Teatro Guararapes neste sábado (10)
A história tradicional ganha novos personagens e situações com a chegada de um vilão misterioso, que utiliza uma bolsa cheia de disfarces para criar novas surpresas ao longo da narrativa. A montagem combina teatro musical, personagens e elementos de fantasia.
O espetáculo tem músicas e letras de Henrique Macedo e Ruy Aguiar, com produção musical de Henrique Macedo e Alex Barbosa. O elenco reúne Lorena Ramos, Thayana Lira, Edivane Bactista, Fabiana Coelho, Isabela de Holanda, Ryan Rodrigues e Ruy Aguiar.
Ingressos
A sessão começa às 16h, com abertura da bilheteria às 15h. Os ingressos antecipados estão disponíveis pela Sympla. Os valores são R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 40 (social).
A meia-entrada é válida para crianças a partir de 2 anos, idosos, estudantes, professores, pessoas com deficiência e acompanhantes quando necessário, enfermeiros, guardas municipais e pessoas com câncer. É necessário apresentar documento oficial com foto ou comprovante do benefício na entrada.
SERVIÇO
Bonezinho Vermelho + pocket show com o mágico Ryan
Quando: domingo,(11), às 16h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial