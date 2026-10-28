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TEATRO Espetáculo pernambucano transforma livro de poemas em apresentação gratuita no Agreste "Deus Eu Só Desejo Ser Um Poema", criado por Báw Pernambuco, passa por Caruaru e Gravatá nos dias 30 de outubro e 1º de novembro

A poesia vai sair das páginas do livro e ocupar o palco em duas cidades do Agreste pernambucano. O espetáculo “Deus Eu Só Desejo Ser Um Poema”, criado pelo psicólogo e artista multidisciplinar Báw Pernambuco, inicia sua circulação com apresentações gratuitas em Caruaru, nesta sexta-feira (30), e em Gravatá, no domingo (1º).

A primeira sessão acontece às 20h, no Teatro João Lyra Filho, em Caruaru. Já em Gravatá, a apresentação será às 18h, na Praça do Cruzeiro.

A circulação faz parte de um projeto que prevê a passagem por dez cidades do Nordeste, com espetáculos e atividades gratuitas.

Sete palavras, sete cenas

A montagem nasceu do livro homônimo publicado por Báw Pernambuco em 2023. A proposta parte das sete palavras que compõem o título – Deus, Eu, Só, Desejo, Ser, Um e Poema – para construir sete poemas que se transformam em cenas no palco.

Mas a poesia não fica restrita à palavra escrita ou declamada. Durante o espetáculo, corpo, música eletrônica e orgânica, imagens, silêncio e movimento se misturam para abordar temas como identidade, solidão, desejo, liberdade, espiritualidade e existência.

Elenco

Em cena, além de Báw Pernambuco, estão Fran Silva, Bárbara Fé, Francisco Vasconcelos e Pedro Lemos. A montagem também reúne percussões corporais, instrumentos de diferentes tradições e elementos visuais para explorar outras formas de apresentar a poesia.

Saúde mental

A relação entre arte e saúde mental é outro ponto que atravessa o espetáculo. A partir de sua experiência como psicólogo e artista, Báw investiga questões ligadas à criatividade, ao desejo, à liberdade e à forma como cada pessoa se relaciona consigo mesma e com o mundo.

A montagem levanta questionamentos sobre identidade, solidão, expectativas sociais e os rótulos que acompanham a vida. Em vez de apresentar respostas prontas, a proposta é transformar essas dúvidas em experiência artística, usando a poesia para explorar as contradições e os impasses da existência.

Além das apresentações, o projeto prevê oficinas de experimentação criativa, com atividades de escrita, desenho, movimento, voz e improvisação. Também estão previstas rodas de conversa sobre arte e saúde mental em escolas públicas.

Acessibilidade

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) integra a própria dramaturgia do espetáculo. Pedro Lemos, que faz parte do elenco, também atua como intérprete, participando das cenas e interagindo com os outros artistas.

A proposta é incorporar a Libras à ação teatral, em vez de deixar a interpretação separada do que acontece no palco.

Artistas locais

A circulação também abre espaço para artistas das cidades que recebem o espetáculo. Em Caruaru, a programação começa com uma apresentação de Dionísio. Já em Gravatá, a abertura fica por conta de Maurício Menezes.

O projeto conta com patrocínio da Caixa, por meio do Programa Rouanet Nordeste, do Ministério da Cultura.

“Deus Eu Só Desejo Ser Um Poema”

- Programação -

Caruaru (PE)

Quando: Sexta-feira (30), às 20h

Onde: Teatro João Lyra Filho - Rua Visconde de Inhaúma, 999, Maurício de Nassau - Caruaru-PE

Entrada gratuita

Gravatá (PE)

Quando: domingo (1º), às 18h

Onde: Praça do Cruzeiro - Alto do Cruzeiro, Cruzeiro - Gravatá-PE

Entrada gratuita

Acessibilidade: Libras integrada à cena, acessibilidade física conforme as condições dos espaços e práticas de acessibilidade atitudinal.

SERVIÇO

“Deus Eu Só Desejo Ser Um Poema”

Quando: Sexta (30), às 20h (Caruaru); e domingo (1º), às 18h (Gravatá)

Onde: Teatro João Lyra Filho (Caruaru); Praça do Cruzeiro (Gravatá)

Entrada gratuita

Informações: @desdsup

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