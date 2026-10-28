Qua, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TEATRO

Espetáculo pernambucano transforma livro de poemas em apresentação gratuita no Agreste

"Deus Eu Só Desejo Ser Um Poema", criado por Báw Pernambuco, passa por Caruaru e Gravatá nos dias 30 de outubro e 1º de novembro

Reportar Erro
"Deus Eu Só Desejo Ser Um Poema" chega ao Agreste pernambucano"Deus Eu Só Desejo Ser Um Poema" chega ao Agreste pernambucano - Foto: Andre Sidarta/Divulgação

A poesia vai sair das páginas do livro e ocupar o palco em duas cidades do Agreste pernambucano. O espetáculo “Deus Eu Só Desejo Ser Um Poema”, criado pelo psicólogo e artista multidisciplinar Báw Pernambuco, inicia sua circulação com apresentações gratuitas em Caruaru, nesta sexta-feira (30), e em Gravatá, no domingo (1º).

A primeira sessão acontece às 20h, no Teatro João Lyra Filho, em Caruaru. Já em Gravatá, a apresentação será às 18h, na Praça do Cruzeiro.

A circulação faz parte de um projeto que prevê a passagem por dez cidades do Nordeste, com espetáculos e atividades gratuitas.

Leia também

• Retorno do BTS ao Brasil fortalece comunidade K-pop e mobiliza fãs em Pernambuco

• Xangai e Renato Teixeira levam show 'Cantoria de Amigos' ao Teatro Guararapes

• Murilo Couto leva novo espetáculo de stand-up ao Teatro RioMar Recife

Sete palavras, sete cenas
A montagem nasceu do livro homônimo publicado por Báw Pernambuco em 2023. A proposta parte das sete palavras que compõem o título – Deus, Eu, Só, Desejo, Ser, Um e Poema – para construir sete poemas que se transformam em cenas no palco.

Mas a poesia não fica restrita à palavra escrita ou declamada. Durante o espetáculo, corpo, música eletrônica e orgânica, imagens, silêncio e movimento se misturam para abordar temas como identidade, solidão, desejo, liberdade, espiritualidade e existência.

Elenco
Em cena, além de Báw Pernambuco, estão Fran Silva, Bárbara Fé, Francisco Vasconcelos e Pedro Lemos. A montagem também reúne percussões corporais, instrumentos de diferentes tradições e elementos visuais para explorar outras formas de apresentar a poesia.

Saúde mental 
A relação entre arte e saúde mental é outro ponto que atravessa o espetáculo. A partir de sua experiência como psicólogo e artista, Báw investiga questões ligadas à criatividade, ao desejo, à liberdade e à forma como cada pessoa se relaciona consigo mesma e com o mundo.

A montagem levanta questionamentos sobre identidade, solidão, expectativas sociais e os rótulos que acompanham a vida. Em vez de apresentar respostas prontas, a proposta é transformar essas dúvidas em experiência artística, usando a poesia para explorar as contradições e os impasses da existência.

Além das apresentações, o projeto prevê oficinas de experimentação criativa, com atividades de escrita, desenho, movimento, voz e improvisação. Também estão previstas rodas de conversa sobre arte e saúde mental em escolas públicas.

Acessibilidade
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) integra a própria dramaturgia do espetáculo. Pedro Lemos, que faz parte do elenco, também atua como intérprete, participando das cenas e interagindo com os outros artistas.

A proposta é incorporar a Libras à ação teatral, em vez de deixar a interpretação separada do que acontece no palco.

Artistas locais 
A circulação também abre espaço para artistas das cidades que recebem o espetáculo. Em Caruaru, a programação começa com uma apresentação de Dionísio. Já em Gravatá, a abertura fica por conta de Maurício Menezes.

O projeto conta com patrocínio da Caixa, por meio do Programa Rouanet Nordeste, do Ministério da Cultura.

“Deus Eu Só Desejo Ser Um Poema”
- Programação -

Caruaru (PE)
Quando: Sexta-feira (30), às 20h
Onde: Teatro João Lyra Filho - Rua Visconde de Inhaúma, 999, Maurício de Nassau - Caruaru-PE
Entrada gratuita

Gravatá (PE)
Quando: domingo (1º), às 18h
Onde: Praça do Cruzeiro - Alto do Cruzeiro, Cruzeiro - Gravatá-PE
Entrada gratuita

Acessibilidade: Libras integrada à cena, acessibilidade física conforme as condições dos espaços e práticas de acessibilidade atitudinal.

SERVIÇO
“Deus Eu Só Desejo Ser Um Poema”
Quando: Sexta (30), às 20h (Caruaru); e domingo (1º), às 18h (Gravatá)
Onde: Teatro João Lyra Filho (Caruaru); Praça do Cruzeiro (Gravatá)
Entrada gratuita
Informações: @desdsup

Reportar Erro

Veja também

Newsletter