Espetáculo "Clô, Para Sempre" será apresentado neste domingo (26) no Teatro RioMar
Ator Eduardo Martini "veste-se", no palco, do icônico Clodovil Hernandes; ingressos à venda
Clodovil Hernandes, uma das personalidades mais marcantes e polêmicas, é retratado no espetáculo “Clô Pra Sempre”, em tom de irreverência, sensibilidade, brilhantismo e intrensidade huamana.
A apresentação chega ao palco do Teatro RioMar Recife, neste domingo (26), às 19h.
No palco, o personagem compartilha pensamentos, memórias e episódios marcantes da trajetória de Clodovil, revelando origens de sua criatividade e revisitando mais de quatro décadas de vida pública.
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O roteiro é reflexo de uma ampla pesquisa de todas as entrevistas que ele deu.
“Peguei tudo e mandei para o autor e falei, eu quero falar sobre a solidão do Clodovil. Porque eu fui amigo dele e eu sempre percebi, nunca comentei, nunca fuxiquei, a gente nunca falou sobre isso. Mas eu sentia que ele tinha um olhar de uma pessoa muito sozinha”, contou Eduardo Martini em entrevista à Rádio Folha.
Confira a entrevista completa:
Moda, televisão, amizades, família, o único grande amor de sua vida e sua experiência como deputado federal se entrelaçam a relatos íntimos sobre uma infância e adolescência difíceis, marcadas pela solidão.
Sem filtros, Clodovil expõe dores, inseguranças e lembranças que ajudam a compreender a personalidade forte e a postura muitas vezes incompreendida.
Trajetória
Aclamado pela crítica, “Clô, pra sempre!” já foi assistido por mais de 40 mil pessoas em todo o Brasil. De acordo com informações da assessoria de imprensa, após temporadas e apresentações em diversas cidades brasileiras, o espetáculo se consolidou como um dos destaques da cena teatral contemporânea, conquistando importantes prêmios e o reconhecimento do público.
O texto é assinado por Raphael Gama, com direção de Viviane Alfano.
SERVIÇO
“Clô, pra sempre” por Eduardo Martini
Quando: domingo (26), às 19h
Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 60 via Uhuu, no site ou na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife