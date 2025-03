''Ted Lasso'' é renovada para quarta temporada

A- A+

O time de futebol mais querido da ficção está se preparando para voltar a campo. A Apple TV+ anunciou nesta sexta-feira (14) que "Ted Lasso", uma das principais séries de seu catálogo, vai ganhar uma quarta temporada — indo na contramão do plano inicial de terminar a história em três levas de episódios. Não foi divulgado, no entanto, a data da estreia.

A comédia, vencedora de 13 Emmys, gira em torno do time inglês fictício AFC Richmond, que recebe um treinador de futebol para americano para tentar tirá-lo do buraco. Sem entender nada do esporte, ele cativa os jogadores, a dona do time, Rebecca Welton (Hannah Waddingham), e a mídia com seu carisma e positividade.

“Como todos nós continuamos a viver em um mundo onde muitos fatores nos condicionam a ‘olhar antes de pular’, na quarta temporada, o time da AFC Richmond aprende a 'pular antes de olhar', descobrindo que, onde quer que cheguem, é exatamente onde deveriam estar”, disse Jason Sudeikis, ator que interpreta o técnico Ted Lasso.

