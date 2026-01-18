Dom, 18 de Janeiro

PRODUÇÕES BRASILEIRAS

Streaming de graça: plataforma do Ministério da Cultura oferece mais de 500 obras

A plataforma poderá ser acessada de forma gratuita por meio de uma conta gov br e, por enquanto, está disponível apenas por aplicativo

Plataforma Tela Brasil é uma parceria do governo federal com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) Plataforma Tela Brasil é uma parceria do governo federal com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal)  - Foto: Freepik

O Tela Brasil, streaming de vídeo criado pelo Ministério da Cultura (MinC) com filmes e séries brasileiras, será lançado em breve.

A plataforma poderá ser acessada de forma gratuita por meio de uma conta gov br e estará disponível apenas por aplicativo.

O projeto é uma parceria do governo federal com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e vai oferecer cerca de 555 obras audiovisuais, entre séries, filmes e documentários.

O lançamento do streaming ganhou impulso neste começo de 2026 após o sucesso de diversos filmes nacionais nos últimos meses, principalmente com repercussão internacional. O filme O Agente Secreto, por exemplo, que estrela Wagner Moura, foi o vencedor do Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa neste mês. No ano passado, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, levou o Oscar de melhor filme estrangeiro.

O governo não informou a lista de filmes que compõem o catálogo.

"Entre os compromissos da plataforma, destacam-se a representação da pluralidade das identidades de gênero, cultural e étnico-racial; a promoção da diversidade regional brasileira; a preservação da memória audiovisual; e a oferta de obras com relevância educacional, formativas e de impacto social", diz o Ministério da Cultura.

O acesso ao Tela Brasil pode ser feito pelo aplicativo do streaming e o login utiliza as informações da conta gov.br do usuário. O app, porém, só está disponível para celulares com sistema operacional Android e ainda tem distribuição gradual.

De acordo com a página do streaming, a construção do catálogo ainda está em andamento e terá investimento total de R$ 4,4 milhões.

 

