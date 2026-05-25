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AUDIOVISUAL

Tela Brasil, plataforma de streaming do governo, ganha data de lançamento; saiba como funcionará

O app vai reunir mais de 500 produções audiovisuais nacionais, com assinatura gratuita

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Tela Brasil chega ao público em 30 de maioTela Brasil chega ao público em 30 de maio - Foto: Atlantic Ambience/Pexels; MinC/Divulgação

O Tela Brasil, streaming do Governo Federal, será lançado neste sábado (30). A plataforma contará com mais de 500 obras audiovisuais nacionais, todas com acesso gratuito. 

A data de estreia foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último sábado (23), durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele se referiu à iniciativa como “nossa Netflix brasileira”. 

Iniciativa do Ministério da Cultura (MinC), o Tela Brasil foi desenvolvido pela Secretaria do Audiovisual (SAV) em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Para financiar o projeto, o governo investiu R$ 4,4 milhões.
 

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Os títulos que devem compor o catálogo ainda não foram revelados. No entanto, já foi anunciado que a proposta é reunir obras de diferentes gêneros, incluindo documentários, séries, curtas, médias, e longas-metragens. 

Serão contemplados filmes brasileiros indicados ao Oscar e produções selecionadas pelo edital de licenciamento, além de parte do acervo próprio do MinC e de instituições parceiras, como Cinemateca Brasileira, CTAv, Funarte e Fundação Cultural Palmares.

A assinatura é gratuita e será vinculada ao cadastro no site gov.br. Em nota enviada à imprensa em janeiro, o Minc afirma que a plataforma representa “um avanço estratégico para a valorização da cultura brasileira, o fortalecimento do setor e a democratização do acesso às obras produzidas no país”.

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