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AUDIOVISUAL Tela Brasil, plataforma de streaming do governo, ganha data de lançamento; saiba como funcionará O app vai reunir mais de 500 produções audiovisuais nacionais, com assinatura gratuita

O Tela Brasil, streaming do Governo Federal, será lançado neste sábado (30). A plataforma contará com mais de 500 obras audiovisuais nacionais, todas com acesso gratuito.

A data de estreia foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último sábado (23), durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele se referiu à iniciativa como “nossa Netflix brasileira”.

Iniciativa do Ministério da Cultura (MinC), o Tela Brasil foi desenvolvido pela Secretaria do Audiovisual (SAV) em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Para financiar o projeto, o governo investiu R$ 4,4 milhões.



Os títulos que devem compor o catálogo ainda não foram revelados. No entanto, já foi anunciado que a proposta é reunir obras de diferentes gêneros, incluindo documentários, séries, curtas, médias, e longas-metragens.

Serão contemplados filmes brasileiros indicados ao Oscar e produções selecionadas pelo edital de licenciamento, além de parte do acervo próprio do MinC e de instituições parceiras, como Cinemateca Brasileira, CTAv, Funarte e Fundação Cultural Palmares.

A assinatura é gratuita e será vinculada ao cadastro no site gov.br. Em nota enviada à imprensa em janeiro, o Minc afirma que a plataforma representa “um avanço estratégico para a valorização da cultura brasileira, o fortalecimento do setor e a democratização do acesso às obras produzidas no país”.

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