Tela pintada pelos quatro integrantes dos Beatles vai a leilão nos Estados Unidos

Uma pintura de 1966 intitulada Imagens de uma Mulher feita e assinada pelos quatro Beatles, John Lennon , Paul McCartney , Ringo Starr e George Harrison, estará à venda no próximo dia 1º de fevereiro em Nova York com um preço estimado entre US$ 400 mil e US$ 600 mil, conforme relatado. pela casa de leilões Christie's . Este é um dos lotes de destaque do leilão The Exceptional Sale , que a cada ano busca reunir o que há de melhor em artes decorativas, artes aplicadas, cultura pop e esportes.

Além disso, estão em leilão um colete de ouro usado por Janis Joplin, uma medalha de ouro concedida a Bob Beamon nas Olimpíadas do México de 1968, um vaso de ouro maciço feito pela Tiffany & Co. Josephine de Beauharnais, o grande amor de Napoleão Bonaparte.

Uma criação japonesa

A obra foi concebida na Suíte Presidencial do Hotel Hilton de Tóquio, a opulenta e luxuosa prisão onde os Beatles se refugiaram dos fãs em sua turnê pelo Japão em 1966. As autoridades japonesas decidiram garantir a segurança dos Beatles organizando sua programação. desta forma milimétrica. O minuto a minuto da sua passagem pelo Japão foi planeado: foram transportados do hotel para o estádio Budokan Hall onde realizaram cinco concertos, numa operação de segurança máxima.

Da mesma forma, tentaram fazer com que se sentissem o melhor possível em sua luxuosa suíte, para que não tivessem vontade de sair. No entanto, eles conseguiram duas fugas: Paul visitou o Palácio Imperial com Mal Evans e John se aventurou a conhecer a vizinhança com Neil Aspinall. Mas a maior parte das cem horas que passaram no Japão foram passadas na suíte. Receberam visitantes que lhes trouxeram presentes e um deles foi o conjunto de materiais de arte de alta qualidade.

O fotógrafo Robert Whitaker teve o privilégio de participar da viagem e documentar o processo. Nas fotos coloridas você pode ver os bastidores da obra: os Beatles dispostos em quatro cadeiras ao redor de uma mesa, sobre a qual colocaram uma folha retangular de fino papel artístico japonês e uma luminária no centro para estabilizar o papel e iluminá-lo. Sob aquela lâmpada, cada um começou a pintar do seu canto e avançou lentamente em direção ao centro.

Eles trabalharam com óleos e aquarelas, e Whitaker lembrou que o trabalho foi concluído em duas noites. Como os Beatles sempre iam dormir tarde, depois de fazerem seus shows no Budo Kan e serem levados de volta ao hotel na hora certa, eles voltavam à tarefa. Whitaker disse: “Eles paravam [de pintar], iam fazer um concerto e depois diziam vamos voltar à pintura! “Nunca os vi mais calmos ou felizes do que neste momento”, diz a Christie's.

Cada canto da pintura reflete um toque pessoal: Harrison fez pinceladas mais escuras e angulares, enquanto a área tocada por Ringo Starr é menor e mais caricatural. Tanto Lennon quanto McCartney trabalharam principalmente com acrílico, detalhado pela Christie's, enquanto Harrison e Starr recorreram à aquarela.

