tecnologia Telão interno da Sphere, casa de shows de Las Vegas, será inaugurado pelo U2 no fim do mês Maior tela do mundo faz parte de espaço que custou quase R$ 9 bilhões

O cultuado diretor Darren Aronofsky compartilhou em suas redes sociais um teaser do filme que preparou para ser exibido na Sphere, novo espaço shows e apresentações de Las Vegas, que será inaugurado no final do mês.

O vídeo impressiona por apresentar com mais detalhes o impressionante telão 18k do local, com a capacidade de exibir até 60 quadros por segundo. Trata-se da maior tela do planeta. O cineasta descreve seu filme como uma "carta de amor para a mãe natureza".

"Meu iPhone não consegue capturar a definição na tela. Às vezes, você esquece onde está e é transportado para um outro lugar", escreveu Aronofsky, conhecido pelo trabalho em filmes como "Cisne negro" e "Mãe!".

O público que visitar a esfera de Vegas, uma obra de US$ 1,8 bilhão (aproximadamente R$ 9 bilhões na conversão atual), poderá assistir ao filme de Aronofsky a partir do dia 6 de outubro. Os ingressos custam entre US$ 49,00 e 249,00.

A inauguração do espaço, no entanto, acontece dias antes, no 29 de setembro, com uma apresentação da banda U2, que inicia em Vegas sua nova turnê.

