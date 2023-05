Telecine Cult exibe programação especial no Dia Internacional Contra a LGBTfobia

A- A+

O Dia Internacional Contra a LGBTfobia, celebrado nesta quarta-feira (17) será celebrado com uma programação especial do Telecine Cult, com a exibição de três filmes com narrativas sobre a luta pela existência dessa comunidade.



A programação é iniciada às 15h45, com ‘Nós Duas’ — drama exibido em Toronto em 2019 e que foi indicado pela França para representar o país no Oscar® em 2020. Na história, duas mulheres que vivem um romance enfrentam provações quando a relação das duas é descoberta por familiares.

Na sequência, às 17h30, é exibido o clássico ‘O Segredo de Brokeback Mountain’. Protagonizado por Jake Gyllenhaal, o longa faturou três estatuetas do Oscar® em 2006 — incluindo melhor direção para Ang Lee. Encerra o programa, às 19h50, ‘Retrato de Uma Jovem em Chamas’, drama que concorreu à Palma de Ouro e ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes de 2019.

A programação em homenagem à comunidade LGBTQIAP+ continua nos próximos dias com a exibição de outros títulos com essa temática: no dia 21, vai ao ar, às 22h, ‘Verão 85’, sobre a descoberta do primeiro amor por um adolescente.



O brasileiro ‘Tinta Bruta’, que é centrado em um jovem que passa pelo processo de superação de um episódio de violência LGBTfóbica, é apresentado no dia 29, às 18h05. Já ‘Rosie’, comédia que acompanha uma família LGBT+, faz a sua estreia no canal no dia 30, às 22h.

No catálogo do Telecine, no Globoplay e nas plataformas das operadoras, também é disponibilizado uma cinelist composta apenas por filmes com temática LGBTQIAP+.

Confira a rogramação:

Dia Internacional Contra a LGBTfobia

Nós Duas (2019)

No Telecine Cult, dia 17, às 15h45. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Nina e Madeleine são vizinhas e vivem um amor escondido. Uma série de fatos coloca esse sentimento à prova de repente, e suas consequências podem separar as duas.

Diretor: Filippo Meneghetti

Elenco: Barbara Sukowa, Drucker Léa, Martine Chevallier

Drama |12 anos | BEL, FRA, LUX | 128’

O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

No Telecine Cult, dia 17, às 17h30. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: ‘O Segredo de Brokeback Mountain’ acompanha o romance entre dois homens, um ajudante de fazendeiro e um cowboy de rodeios. Eles se conhecem no verão de 1963 e vivem um amor proibido.

Diretor: Ang Lee

Elenco: Anna Faris, Anne Hathaway, David Harbour, Graham Beckel, Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Kate Mara, Linda Cardellini, Michelle Williams, Peter McRobbie, Randy Quaid, Roberta Maxwell

Drama |14 anos | CAN, USA | 130’

Retrato de Uma Jovem em Chamas (2019)

No Telecine Cult, dia 17, às 19h50. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Na França do século 18, a mãe de Héloïse contrata a pintora Marianne para fazer um retrato da filha. Conforme passam os dias juntas, o relacionamento entre elas fica cada vez mais intenso.

Diretor: Céline Sciamma

Elenco: Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Noémie Merlant, Valeria Golino

Romance |14 anos |FRA|121’

Filmes LGBTQIAP+ no Cult

Verão de 85 (2020)

No Telecine Cult, dia 21, às 22h. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: No seu aniversário de 16 anos, Alexis é heroicamente salvo da morte por David, de 18 anos. Alexis acaba de conhecer o amigo dos seus sonhos, mas esse sonho não parece que vai durar mais de um verão.

Diretor: François Ozon

Elenco: Benjamin Voisin, Félix Lefebvre

Drama |14 anos | BEL, FRA | 100’



Tinta Bruta (2018)

No Telecine Cult, dia 29, às 18h05. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Pedro é um adolescente que passa o tempo fazendo performances eróticas na internet. Quando uma conta posta vídeos semelhantes ao seu, ele vai atrás do responsável.

Diretor: Filipe Matzembacher, Marcio Reolon

Elenco: Bruno Fernandes, Guega Peixoto, Shico Menegat

Drama |18 anos | BRA | 117’

Rosie (2022)

No Telecine Cult, dia 30, às 22h. No catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Após a morte da mãe, a pequena Rosie tem que se mudar para Montreal. Lá, ela começa uma nova vida ao lado de sua tia e de suas duas amizades não-binárias.

Diretor: Gail Maurice

Elenco: Constant Bernard, Keris Hope Hill, Melanie Bray

Comédia |14 anos | CAN | 92’

