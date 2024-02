Telefilme pernambucano tem a segunda maior audiência do "Tela Quente" em 2024

A- A+

O telefilme pernambucano “Eu Quero Ir” foi exibido no "Tela Quente", da TV Globo, na última segunda-feira (19) e se tornou a segunda maior audiência do ano na média nacional. Dirigida por Pablo Polo, a produção foi vista por 17,2 milhões de brasileiros.

De acordo com dados do Kantar Ibope Media, o filme obteve a maior audiência da faixa horária no Recife em 2024. A obra, que é uma coprodução da Rec Produtores Associados LTDA com a Globo Filmes e produção, também foi recorde de audiência entre o público jovem (18-34 anos).

A trama do longa-metragem une drama e comédia para abordar a invisibilidade feminina. Iara é uma menina de 12 anos que sonha em jogar futebol, mas se sente insegura. Enquanto lida com os novos desafios da idade, ela precisa enfrentar o machismo do pai, que a proíbe de jogar e quer que ela continue apenas nos bastidores do bloco de Carnaval da família. A garota embarca em uma jornada cheia de emoções, humor, obstáculos e mistérios pelas ladeiras de Olinda.



O elenco de “Eu Quero Ir” traz nomes conhecidos da cena pernambucana, como Giordano Castro, Livia Falcão e Claudio Ferrario, além da jovem Lissa Marie, que interpreta a protagonista da trama. O título tem roteiro assinado por Ana Flávia Marques e consultoria artística de Flávia Lacerda.

A TV Globo vem exibindo telefilmes regionais no "Tela Quente", com o objetivo de valorizar a diversidade brasileira e os talentos locais. Nesta segunda-feira (26), será exibido “O Sertão Vai Vir Ao Mar”, produzido e gravado na Paraíba.

Veja também

SÃO PAULO Cantor sertanejo morre após ser baleado dentro de casa; suspeito é preso em MG