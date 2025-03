A- A+

Reality BBB 25: Diego Hypolito desabafa e diz que nunca 'lidou bem' com sua sexualidade Enquanto participantes aproveitavam uma festa no BBB 25, brother falou sobre as dificuldades em torno de tema

Diego Hypolito desabafou com Vitória Strada, durante a madrugada deste sábado, 22, sobre sua sexualidade. Enquanto os demais participantes aproveitavam mais uma festa no BBB 25, o brother falou sobre as dificuldades em torno de tema.



"Você sabe que o meu maior tabu, da minha vida, foi a minha sexualidade, né? Porque eu nunca lidei bem com a minha sexualidade, comigo mesmo", falou Diego.



O ginasta prosseguiu: "E não é pelas pessoas. Eu nunca consegui me compreender, e eu sempre compreendo as outras pessoas. Mas eu sempre tive um bloqueio gigante comigo e ainda considero que eu tenho".



Em seguida, ele contou que sempre teve uma relação próxima com a mãe, e que foi um problema quando precisou "mentir" sobre quem era. Diego, então, explicou que teve a ajuda de um ex-namorado para lidar com o assunto. "Ele meu deu coragem para falar com a minha mãe", revelou.

