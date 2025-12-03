A- A+

PET Márcio Garcia cai no choro ao falar de câncer enfrentado por 'filho de quatro patas' Apresentador não esconde as lágrimas ao dizer que ele e a família precisam decidir futuro de cachorro: 'Será muito sacrificante', lamenta

Márcio Garcia usou as redes sociais, nesta quarta-feira (3), para detalhar o estado de saúde de Bogo, um dos cachorros do qual ele é tutor — são quatro, no total. Em vídeo publicado no Instagram, o apresentador de 55 anos caiu no choro ao revelar que o animal da raça Bogo Argentino vem enfrentando uma situação delicada contra um linfoma. "Nós estamos num daqueles dilemas difíceis da vida", lamentou ele, sem esconder as lágrimas no rosto.

"Decidir entre fazer quimioterapia para lhe dar mais tempo de vida e ganhar mais um tempo com ele, mas que será muito sacrificante, ou deixá-lo partir naturalmente, sem tanto sofrimento", comentou o apresentador, ao citar a escolha delicada que ele a família precisam tomar. Com o câncer em estágio avançado, o cão não consegue mais se alimentar por via natural.

Márcio enfatizou que adoraria ouvir a opinião de amigos, colegas e fãs. "É difícil demais tomar uma decisão quando o assunto é uma vida… Por isso queria muito saber o que você faria se estivesse no meu lugar…", destacou ele, enxugando o semblante.

Nos comentários, seguidores deixaram palavras de apoio e solidariedade ao apresentador. "Que Deus direcione a melhor decisão", escreveu uma pessoa. Márcio ressaltou: "A gente está muito dividido entre fazer a quimio e deixar ele partir naturalmente. É uma notícia triste, infelizmente. Ele está com um linfoma maligno, com os dias contados. A gente está vivendo um drama."

