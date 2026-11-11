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OCUPAÇÃO CULTURAL "Tem Artista na Boa Vista": projeto valoriza ateliês e cria rota cultural no Centro do Recife Visitas guiadas e gratuitas em espaços criativos do bairro integram a programação

Para além da história que, por si só, ampara a Boa Vista, na área central do Recife, como um dos bairros mais potentes da cidade, o quê de boêmia, a gastronomia diversa e os seus tantos fazeres artísticos também o coloca como roteiro 'obrigatório' de turismo, ideais e conhecimento.



E foi para dar visibilidade e expor produções assinadas por artistas do bairro, que o projeto "Tem Artista na Boa Vista" foi pensado em meio aos ateliês, artistas visuais, designers, produtores gráficos e outras tantas pessoas que movimentam a região.



Pelo menos nove espaços criativos do bairro integram a programação do projeto, em ações que percorrem fachadas identificadas por placas, por exemplo, em espaços que se abrem para visitantes mediante agendamento.

VISITAS

Quem quiser participar como visitantes dos espaços, pode acessá-los de forma gratuita através de agendamento, com inscrições via Sympla.



O projeto dispõe de sinalização indicativa do percurso com realização de seis visitas guiadas - as próximas devem acontecer nos próximos dias 14 e 21 de novembro, com saída da Rua Manoel Borba.









Na condução, equipe do projeto leva os visitantes e aos ateliês, os próprios artistas direcionam o público.



ROTEIRO

Como espaço de tradição da cidade, será da Padaria Santa Cruz o lanche oferecido em cada início de roteiro.



Renata Gamelo, curadora do projeto, ressalta que "a proposta é facilitar a localização desses espaços, ampliar a circulação de visitantes e transformar o entorno do Mercado da Boa Vista em um território de experi6encias artísticas, encontros e descobertas".

O Ateliê coletivo ExLibris é um dos espaços à disposição dos visitantes. Por lá, iniciativas conectadas ao design gráfico e editorial, à serigrafia e à autopublicação poderão ser experenciadas - com exemplo do Livrinho Papel Finíssimo, Joana Pena Ilustradora e Grid Serigrafia.



Há também Ploeg, Rinaldo - Barco de Papel, Giu Calife e Novo Ateliê Coletivo, entre outros.



COLABORATIVO

O projeto - que conta com incentivo do edital PNAB Pernambuco - trabalha com o processo colaborativo de construção da identidade visual e da sinalização.



A ideia envolve estudantes e professores, de design e áres afins, em diálogo com os artistas participantes, aproximando a produção acadêmica da realidade cultural e criativa da cidade.



Placas instaladas apresentam o nome dos ateliês e de seus integrantes, áreas de atuação e QR Code com audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

"A escolha do território considera sua importância histórica e simbólica para o Recife. A Boa Vista reúne patrimônios materiais e imateriais e já foi cenário de encontros de artistas, intelectuais e coletivos culturais", destaca Gamelo.

O projeto - com produção executiva assinada por Clarisse Fraga, diretora do Bureau de Cultura - portanto, também busca aproximar espaços criativos de escolas públicas, moradores, comerciantes, equipamentos culturais e visitantes curiosos em explorar a Boa Vista na perspectiva cultural.

SERVIÇO

Projeto "Tem Artista na Boa Vista"- visitas guiadas e ateliês de arte

Quando: sábados 14 a 21 de novembro, a partir das 8h30

Onde: Livraria Jardim (saída) - Av. Manoel Borba, 292, Boa vista

Acesso gratuito - inscrições neste link

Informações: @temartistanaboavista

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