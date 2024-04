A- A+

AGENDA CULTURAL Tem forró e música sertaneja no Bairro do Recife neste sábado (20); bora? Projeto "Sábado na Boulevard" leva mistura de ritmos para o Frege, localizado na Av. Rio Branco

Sábado é dia de... curtir um forrozinho? Sim, sim. E se for uma vibe sertaneja? Tá valendo também.

E vai ser no Frege, na Av. Rio Branco, Bairro do Recife, que o rolê vai acontecer neste sábado (20) com a estreia do projeto "Sábado na Boulevard".



A partir das 13h30, a cantora Marta Santana comanda hits de forró e de música sertaneja.





O espaço também oferece opções de gastronomia, para combinar com o clima de fim de semana no bairro mais saudosista do Recife.



Serviço

"Sábado na Boulevard"

Quando: Sábado (20), a partir das 13h30

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 115, Bairro do Recife

Funcionamento das 11h às 23h

Acesso gratuito

Informações: @fregerecife

