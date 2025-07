A- A+

COMPETIÇÃO Pernambucano participa do novo reality culinário da Globo, "Chef de Alto Nível" O Chef Bruno Manoel, que faz sucesso com suas receitas nas redes sociais, é um dos participantes do programa que será apresentado por Ana Maria Braga

O chef de cozinha e influenciador digital Bruno Manoel, que acumula mais 800 mil seguidores no Instagram onde divulga receitas e preparos para o seu público, é nome confirmado como um dos participantes do mais novo reality show gastronômico da TV Globo: o "Chef de Alto Nível".

A atração será apresentada por Ana Maria Braga e exibida às terças e quintas-feiras, a partir do dia 15 de julho. A final está prevista para 21 de agosto, reunindo alguns dos maiores nomes da gastronomia brasileira em um formato inédito no Brasil.

Natural de Recife, Pernambuco, Bruno Manoel promete levar para a competição o melhor da cultura nordestina, com pratos marcados pela fartura, receitas afetivas e muito sabor.

Conhecido por valorizar ingredientes regionais e pela maneira carismática de compartilhar receitas nas redes sociais, o chef será um dos responsáveis por representar a culinária pernambucana diante de um júri exigente e de milhões de telespectadores.

Sobre Bruno Manoel

Bruno nasceu em Paulista, Região Metropolitana do Recife, e é mais conhecido como Preto. É cozinheiro pela Le Cordon Bleu Brasil e criador de conteúdo, e acumula mais de 800 mil seguidores em seu perfil @preto_na_cozinha.

Aos 16 anos, após perder a mãe, passou a vender docinhos com a irmã. Anos mais tarde, foi uma receita de queijadinha que abriu as portas do mundo virtual para a gastronomia. Em 2023, Bruno venceu a competição "Que Delícia!", do "Mais Você".

