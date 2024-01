A- A+

AGENDA CULTURAL Tem prévias, mas também tem aniversário do Conde Só Brega, teatro e exposições no 'findi'; bora? Roteiro cultural também traz estreias da semana no cinema

"Quando fevereiro chegar...", a saudade já não vai mais matar as 'tantas gentes' que estão à espera do Carnaval pelas bandas do país Pernambuco.



Até lá, é de prévia que sobe e desce ladeira, cortejos, batuques e ensaios que já saúdam os foliões que o roteiro cultural do fim de semana vai se colorir - sem deixar de lado, é claro, opções para quem não tem o 'frever' dos clarins de Momo na veia mas tá a fim de curtir o 'findi'.



Por exemplo, tem Conde Só Brega celebrando sete décadas de vida neste sábado (27), no Manhattan, em Boa Viagem.



Tem também estreias e muitas no cinema e a programação diversa do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE), com teatro, dança e música.

Portanto... carnavalesco ou não, a agenda está a postos para tudo e todos. Bora?

CINEMA

"Vidas Passadas"

Crédito: Divulgação

Sinopse: Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois de uma mudança. Duas décadas depois, elas se reencontram na cidade de Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e escolhas.

"Anatomia de uma Queda"

Sinopse: Sandra, Samuel e seu filho deficiente visual, Daniel, moram em um local remoto nas montanhas há um ano. Quando Samuel é encontrado morto fora de casa, inicia-se uma investigação de morte em circunstâncias suspeitas.





"As Bestas"

Crédito: Divulgação

Sinopse: Um casal francês se muda para uma vila no interior da Galícia, buscando proximidade com a natureza. Eles levam uma vida sossegada, plantam vegetais e recuperam casas abandonadas, mas não têm uma boa relação com os outros habitantes.

"Bizarros Peixes das Fossas Abissais"

Sinopse: Uma mulher com esdrúxulos superpoderes; uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica em uma insólita jornada até as profundezas do oceano.

"Nosso Lar 2: Os Mensageiros"

Sinopse: Cinco espíritos de Nosso Lar vêm à Terra em missão de resgate de projetos de vidas que correm perigo. Médico cuja história foi base do primeiro filme, André Luiz junta-se ao grupo liderado pelo mentor Aniceto.

"Príncipe Lu e a Lenda do Dragão"

Sinopse: O filme conta a divertida e inspiradora história do Príncipe Lu (Luccas Neto), um jovem brincalhão e troslador, que não quer saber de muitas responsabilidades na vida, até que algo inesperado muda tudo.

"Todos Menos Você"

Sinopse: Em Todos Menos Você, dois arqui-inimigos da faculdade se reencontram anos após a formatura para um casamento, e o destino os obrigará a simular um romance.

SHOWS E EVENTOS

Match Carnaval

Com os DJ's Dear John e Palloma Hawhaw, entre outros

Quando: Sábado (27)

Onde: Paju Bar - Av. Manoel Borba, 693, Boa vista

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @apajubar



Show de Dunas do Barato

Crédito: Meyriane de Mira

Quando: Sábado (27), 18h

Onde: Rua da Aurora

Acesso gratuito

Informações: @feiradaaurora

Claudionor Germano - 90 Carnavais (Janeiro de Grandes Espetáculos)

Crédito: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

Com Nonô Germano, André Rio, Maestro Forró e Gerlane Lops, entre outros convidados

Quando: Sábado (27), 20h

Onde: Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem)

Acesso gratuito

Informações: www.festivaljge.com.br

Aniversário do Conde Só Brega

Crédito: Divulgação

Quando: Sábado (27), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Teatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Informações: (81) 3325-3372//(81) 9 8888-4818 // @manhattancafetheatro

Festa no Moendo na Laje

Com a banda Cheiro de Amor, Rafa Cout e Amanda Azevedo, entre as atrações

Quando: Domingo (28)

Onde: Restaurante Moendo na Laje - Av. Alfredo Lisboa, 810, 7º andar, Bairro do Recife

Ingressos R$ 350 no local e no site Evenyx

Informações: (81) 9 9592-6595 // @moendonalaje

PRÉVIAS INFANTIS

Bloco do Bita 2024

Quando: Domingo (28), 16h30

Onde: Shopping Recife (Estacionamento Cobertura B4) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresssos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: @shoppingrecife

Folia Kids

Com Ilana Ventura, Bandalelê e Academia Fátima Freitas

Quando: Sábado (27) e Domingo (28), 16h

Onde: RioMar Shopping (Praça de Alimentação - Piso L3) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Acesso gratuito

PRÉVIAS ADULTAS

Acerto de Marcha Bloco da Saudade

Crédito: Hugo Muniz

Quando: Sexta-feira (26), 22h

Onde: AABB/Recife - Av. Dr. Malaquias, 204, Graças

Ingressos R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 9 8858-2606//@blocodasaudade



Bloco do Silva

Crédito: Manoella Mariano/Divulgação

Com participações de Marcelo D2 e Pablo Vittar

Quando: Sexta-feira (26), 22h

Onde: Terminal Marítimo do Recife

Ingressos a partir de R$ 130 no Sympla

Informações:@blocodosilva

Enquanto Isso na Sala de Justiça

Ney é a atração principal da prévia | Crédito: Divulgação

Com Ney Matogrosso, Manu Chao e BaianaSystem

Quando: Sexta-feira (26), 22h

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções, Olinda

Ingressos a partir de R$ 185 no site Bilheteria Digital

Informações: @saladajustica



Ensaios de Carnaval

Gerlane Lops é uma das convidadas dos Ensaios de Carnaval de André Rio deste sábado (27) | Crédito: José Britto/Arquivo Folha de Pernambuco

Com André Rio, Bloco da Saudade e convidados, entre eles Gerlane Lops. Benil e Larissa Lisboa

Quando: Sábado (27), 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3224-2899



Balmasquè

Almir Rouche é uma das atrações do baile | Crédito: Divulgação

Com Almir Rouche, Jammil e Dany Myler

Quando: Sábado (27),

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 52 no site Bilheteria Digital

Informações: @balmasque2024

Baile do Hawaii

Com Orquestra das Pás

Quando: Sábado (27), 20h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 20

Informações: (81) 3223-2390

Bloco de Rio

Quando; Sábado (27), 16h

Onde: Restaurante Catamaran

Informações sobre ingressos no site www.catamarantours.com.br

Bloco de Bar em Bar

Thiaguinho está na programação da prévia | Crédito: Divulgação

Com Thiaguinho, Xand Avião e Léo Santana entre as atrações

Quando: Domingo (28), a partir das 17h

Onde: Área Externa (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital

Informações: @debarembaroficial

Bloco dos Monstros

Quando: Domingo (28), 10h

Onde: Clube Náutico Capibaribe - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1086

Ingressos R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: @blocodosmonstros



Bloco Zebra

Com Patusco e Orquestra do Baba, entre outras atrações

Quando: Domingo (28), a partir do meio-dia

Onde: Manny Deck Bar - Rua do Sol, 468, Olinda

Ingressos R$ 150 no site Evenyx

Informações: (81) 9 96562160 // @blocozebradasolindas

Galinhada da Olegária

Com Dunas do Barato, Kid Camaleão, DJ 440 e Betto do Bandolin

Quando: Domingo (28), a partir das 13h

Onde: Olegária Cozinha Informal - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 72, Poço da Panela

Ingressos R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: @olegariacozinhainformal

Porteiro em Folia

Com Grupo Raízes e Sid Black entre as atrações

Quando: Domingo (28), 11h30

Onde: Sede do Cariri Olindense - Rua Cândida Luísa, Guadalupe, Olinda

Ingressos R$ 100 via WhatsApp (81) 9 9352-2042

Carnaval do Shopping Guararapes

Com André Rio

Quando: Domingo (28), 17h

Onde: Shopping Guararapes (Piso G3 - Edf. Garagem) - Av. Barreto de Menezes, 800, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @sguararapes

TEATRO

Alice no País das Maravilhas

Quando: Sábado (27), 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: www.festivaljge.com.br

As Bruxas de Salém

Quando: Sábado (27), 19h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: www.festivaljge.com.br

Aladin - O Musical (Janeiro de Grandes Espetáculos)

Quando: Domingo (28), 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: www.festivaljge.com.br

Leitura Dramatizada - Senhora dos Afogados

Quando: Domingo (28), 17h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: www.festivaljge.com.br

EXPOSIÇÃO

“Floresta Encantada”, do VJ Suave

Quando: até domingo (28)

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



"Evoé! É carnaval em Pernambuco!"

Quando: visitação até 17 de março

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

Informações: @museudoestadope

Veja também

BBB 24 BBB 24 tem madrugada com "terror psicológico", novo alvo e mais reclamações sobre Davi