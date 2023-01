A- A+

BBB 23 Temendo cancelamento, Giovanna chora na Casa de Vidro após polêmicas A sister está recebendo informações externas do público que está no local da casa

As polêmicas envolvendo Giovanna Leão, que está confinada na Casa de Vidro do BBB 23, seguem pipocando nas redes sociais. A sister está recebendo informações externas do público que está no local da casa e caiu no choro após saber que tweets e sua briga com uma influenciadora foram expostos.

Giovanna começou a chorar e foi consolada pela colega, Paula. "Desculpa, Paula! Eu juro por Deus, eu não consigo. É muita pressão. Toda hora estão perguntando, é muita pressão. Pressão do jogo eu tenho certeza que eu aguento, mas pressão das pessoas não dá. Porque, lá dentro, você não tá vendo as pessoas. Você não sabe se estão te xingando, se estão te amando, se estão te odiando... você não sabe! Mas aqui é difícil receber ódio", disse a ruiva.

"Eu sei. Agora respira, levanta essa cabeça, nada ta perdido. O jogo muda a cada cinco minutos. Big Brother passa, tudo passa", disse ela. Giovanna disse: "Eu não tô pensando no jogo, eu tô pensando na minha vida. Eu tenho uma vida fora do jogo", respondeu Paula para a sister.

"Eu preferia ter 50 mil horas de prova de resistência. Eu sou muito sensível", disse ela. Manoel quis saber o que estava acontecendo, e Giovanna explicou: "Pegaram briga minha de quase dez anos atrás com uma garota que me odeia. E eu pedi perdão pra ela na época, e ela tá falando como se eu tivesse feito um monte de 'filha da p*tagem' e nunca tivesse pedido desculpa. Eu sabia que podia vir à tona, mas eu aceitei", disse ela. Manoel também a consolou: "Ninguém fala tudo certo, ninguém pensa tudo certo. Não é assim. A questão é que você não pode se cancelar pensando que você é uma pessoa ruim", disse ele.

