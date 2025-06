A- A+

São JOÃO 2025 Temporada do Trem do Forró 2025 começa neste sábado (7); saiba mais Nos fins de semana de junho, edição contará com o terceiro ano consecutivo do Vagão da Inclusão, com crianças e jovens dentro do Transtorno do Espectro Autista

O Trem do Forró, tradicional atração junina de Pernambuco, inaugura sua temporada 2025, neste sábado (7), abrindo a 35ª edição. Com partida no Recife, o passeio segue até o Cabo de Santo Agostinho, em um percurso de aproximadamente 70 km (ida e volta) embalado por muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra.



Este ano, estão previstas sete viagens, nos dias 7, 8, 14, 15, 21, 22 e 28 de junho. Deste total, três estão com ingressos esgotados: 7, 14 e 21. O kit que dá acesso à atração custa R$220 (valor único) e já está disponível por meio do site do evento ou nos quiosques do Ticket Folia nos Shoppings Boa Vista e Riomar.

Novidades

A grande novidade desta temporada é o local de embarque dos passageiros. Nas últimas duas décadas, a concentração ocorria no pátio da Transnordestina, nas proximidades do Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José. Mas devido a depredação da linha férrea provocada por uma ocupação em um trecho da Avenida Sul, a organização do evento e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) decidiram transferir o local da saída do Trem, oferecendo assim mais segurança aos passageiros.



Foto: Ray Evllyn/Trem do Forró

Este ano, a festa começa na Estação Shopping do metrô (Boa Viagem), onde será montada uma estrutura para recepcionar o público e dar o pontapé inicial da festa com a animação que já é tradicional. Além de completar 35 anos de história, em 2025, o Trem do Forró embarca rumo a outra marca importante: 25 anos de parceria entre a Serrambi Turismo, empresa responsável pelo passeio, e a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.

“O Trem do Forró já faz parte do calendário junino de Pernambuco e é, sem dúvida, uma das festas mais queridas do Recife nesse período. A cada ano, temos um público fiel que faz questão de viver essa experiência novamente — e o número de turistas só cresce. A procura pelos ingressos para a 35ª temporada está sendo enorme, e nossa expectativa é de lotação máxima em todas as sete viagens. Uma coisa eu posso garantir: a animação a bordo do Trem é única e inesquecível”, adianta o empresário Anderson Pacheco, idealizador do Trem do Forró.

Os kits são compostos por pulseira e camisa e dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo. Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros que ainda contam com um bar vendendo bebidas.



Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central. No local os passageiros podem apreciar o que a gastronomia junina de Pernambuco tem de melhor e se divertir com apresentações culturais. Os forrozeiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife.

Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo. O passeio é promovido pela Serrambi Turismo em parceria com o setor público e privado.



O evento recebe passageiros de todo Brasil, sendo 30% formado por turistas de várias partes do país. Os grupos mais tradicionais são da Bahia, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.



A demanda de público gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 600 mil reais na economia do Cabo de Santo de Agostinho e R$3 milhões no Recife.

Inclusão - No próximo domingo (8), o Trem do Forró recebe um público muito especial. É a 3ª edição do Vagão da Inclusão, uma parceria entre a organização do passeio e o Espaço Vida Multiterapias.



Ao todo, 60 crianças e adolescentes que se encontram dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA) vão embarcar no trem. Para garantir a tranquilidade dos passageiros, o trio que vai se apresentar dentro deste vagão não utilizará equipamentos de amplificação sonora.



O público também terá acesso a abafadores, para evitar desconfortos durante a viagem. Além disso, a tradicional queima de fogos na partida e na chegada ao Recife estará suspensa.

História

O Trem do Forró já atraiu mais de 200 mil pessoas. Somados, a atração contabiliza cerca de mil horas em 200 dias apresentando as tradições da cultura nordestina para turistas e visitantes.



O primeiro passeio aconteceu em 1991, quando um grupo de servidores estaduais resolveu criar uma opção diferente de festa para o período junino: um trem que os levasse até a capital do Forró.

O trem, uma das iniciativas do programa Pró-Lazer, saía do Recife a Caruaru e depois voltava à capital, transportando cerca de 60 passageiros, ao som de uma banda de pífanos e forrozeiros.



Mesmo com a extinção do Pró Lazer, o proprietário da Serrambi Turismo, Anderson Pacheco, que também foi diretor do programa, deu continuidade ao passeio, transformando-o em evento turístico.



Em 2001, o destino do Trem do Forró passou a ser o Cabo de Santo Agostinho. Em 2020, a organização da atração junina estava pronta para realizar uma grande festa em comemoração aos 30 anos do passeio, mas em virtude da pandemia, a celebração precisou ser adiada e, em 2022, comemorou de forma histórica três décadas de muita animação.

Patrimônio do Recife

Em 2023, o Trem do Forró ganhou um reconhecimento único. A atração se transformou em Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O texto foi aprovado por unanimidade na Câmara do Recife, demonstrando a importância da atração para à capital pernambucana.



“Eu sempre digo que é um produto do São João da capital pernambucana. O que o Recife tem a oferecer no São João? Uma das atrações é o Trem do Forró. Independentemente se ele vai para Caruaru, para o Cabo ou Gravatá, o turista tem que vir à capital pernambucana. E o Recife oferece essa grande opção, que é o Trem. Felizmente, tivemos esse reconhecimento histórico, algo que é muito gratificante", ressalta o empresário Anderson Pacheco, idealizador do Trem do Forró.

SERVIÇO:

Trem do Forró 2025

Quando: 07, 08, 14, 15, 21, 22 e 28 de junho

Ingressos: R$220,00 (valor único)

Onde adquirir: www.tremdoforro.com.br e nos quiosques do Ticket Folia dos shoppings Riomar e Boa Vista.

Outras informações: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004 ou pelo site do evento.

