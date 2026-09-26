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Cinema

'Tender Loving Care' ganha Concha de Ouro em San Sebastián

"Sinto muitíssimo por não poder estar com vocês (...) Que grande honra", disse o cineasta, em um vídeo exibido na cerimônia de encerramento da competição

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A atriz britânica Alice Bailey Johnson (C, D) segura a "Concha de Ouro" de Melhor Filme, prêmio concedido ao longa "Tender Loving Care", de Mike Leigh, ao lado do ator britânico Paul Jesson (E)A atriz britânica Alice Bailey Johnson (C, D) segura a "Concha de Ouro" de Melhor Filme, prêmio concedido ao longa "Tender Loving Care", de Mike Leigh, ao lado do ator britânico Paul Jesson (E) - Foto: Ander Gillenea/AFP

"Tender Loving Care", do veterano britânico Mike Leigh, que sofre de uma doença degenerativa muscular, ganhou neste sábado a Concha de Ouro de melhor filme no Festival de San Sebastián, na Espanha.

"Sinto muitíssimo por não poder estar com vocês (...) Que grande honra", disse o cineasta, em um vídeo exibido na cerimônia de encerramento da competição.

A Concha de Ouro se soma à lista de prêmios já conquistados por Leigh, como a Palma de Ouro de 1996 em Cannes por "Segredos e Mentiras" e o Leão de Ouro de 2004 em Veneza por "O Segredo de Vera Drake".

Leigh também recebeu em San Sebastián o prêmio de melhor roteiro do júri, presidido pelo cineasta americano Ira Sachs. Kate O'Flynn, uma das atrizes do filme, ganhou a Concha de Prata de melhor atuação principal.

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O prêmio de melhor direção foi para a sueca Amanda Kernell, por "Brace Your Heart". Já "A Ilusão de Um Verão sem Fim", documentário da fotógrafa e cineasta argentina Alessandra Sanguinetti que acompanha por 25 anos duas primas que vivem no campo, foi eleito melhor filme latino.

"Eu o vejo como um poema, uma carta de amor ao campo argentino, à Argentina e a tanta beleza que está em grande risco", disse Alessandra, na cerimônia de premiação.

"Meu desejo é que toda essa beleza possa se manter e que os Estados Unidos tirem suas garras da Argentina e que Israel tire suas garras da Palestina e de muitos outros lugares", acrescentou a fotógrafa, uma crítica dos cortes nos subsídios ao cinema promovidos pelo governo de Javier Milei.

O documentário argentino disputava o prêmio da mostra Horizontes Latinos com outras 11 produções, de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Paraguai.

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