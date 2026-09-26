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Cinema 'Tender Loving Care' ganha Concha de Ouro em San Sebastián "Sinto muitíssimo por não poder estar com vocês (...) Que grande honra", disse o cineasta, em um vídeo exibido na cerimônia de encerramento da competição

"Tender Loving Care", do veterano britânico Mike Leigh, que sofre de uma doença degenerativa muscular, ganhou neste sábado a Concha de Ouro de melhor filme no Festival de San Sebastián, na Espanha.

"Sinto muitíssimo por não poder estar com vocês (...) Que grande honra", disse o cineasta, em um vídeo exibido na cerimônia de encerramento da competição.

A Concha de Ouro se soma à lista de prêmios já conquistados por Leigh, como a Palma de Ouro de 1996 em Cannes por "Segredos e Mentiras" e o Leão de Ouro de 2004 em Veneza por "O Segredo de Vera Drake".

Leigh também recebeu em San Sebastián o prêmio de melhor roteiro do júri, presidido pelo cineasta americano Ira Sachs. Kate O'Flynn, uma das atrizes do filme, ganhou a Concha de Prata de melhor atuação principal.

O prêmio de melhor direção foi para a sueca Amanda Kernell, por "Brace Your Heart". Já "A Ilusão de Um Verão sem Fim", documentário da fotógrafa e cineasta argentina Alessandra Sanguinetti que acompanha por 25 anos duas primas que vivem no campo, foi eleito melhor filme latino.

"Eu o vejo como um poema, uma carta de amor ao campo argentino, à Argentina e a tanta beleza que está em grande risco", disse Alessandra, na cerimônia de premiação.

"Meu desejo é que toda essa beleza possa se manter e que os Estados Unidos tirem suas garras da Argentina e que Israel tire suas garras da Palestina e de muitos outros lugares", acrescentou a fotógrafa, uma crítica dos cortes nos subsídios ao cinema promovidos pelo governo de Javier Milei.

O documentário argentino disputava o prêmio da mostra Horizontes Latinos com outras 11 produções, de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Paraguai.

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