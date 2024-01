A- A+

BBB 24 "Tenho medo. (...) Para dar um murro, é um pulo", diz Wanessa sobre Davi no BBB 24 Cantora conversa com Isabelle e procura alertar a sister sobre o comportamento do baiano

Apesar de tê-lo convidado para a dinâmica patrocinada que garantiu uma bolsa de estudos para Davi, nesta segunda (29), Wanessa Camargo voltou a falar mal do baiano, desta vez para a pessoa mais próxima dele nacasa, a manauara Isabelle.



"De mulher para mulher... Durante minha vida inteira, passei por muitas pessoas que tiveram comportamentos comigo que me machucaram, com amizades, inclusive. [...] Eu vejo isso em você que a gente sempre tem tendência de olhar o lado bom das pessoas e a gente sempre olha o copo cheio", disse a cantora. "E eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito", completou Isabelle.

"Eu fui roubada financeiramente duas vezes, e pergunta se eu fiz algo contra as pessoas que me roubaram? Nada! [...] Se eu olhar pro mundo mais perverso, o mundo vai ficar mais cinza de viver e tenho olhar de esperança pro mundo", comentou Wanessa.

A filha de Zezé de Camargo seguiu comentando sobre o comportamento do motorista de aplicativo no BBB 24. "Quando a gente chegou aqui, eu achei ele super divertido. Aí teve aquela festa que ele teve algo com o Maycon, e vi ele chamando a Yasmin para o canto para conversar. Eu vi que tava rolando algum estresse e vi ela estressada e nervosa. [...] Corta pro teu Monstro, que era nítido que você tava cansada e estressada. Um bichinho começou a falar que tinha algo estranho nisso aí", comentou.



"Tudo bem ele te dar apoio, acho lindo ele estar com você. mas de alguma forma teve uma hora que fui te chamar no quarto — e fui pra te ajudar — e ele apareceu do nada e tomou conta da situação. Como se ele falasse assim pra mim, sem palavras, 'deixa que eu cuido'. Aquilo me acendeu um pontinho de luz por que ele tá tão assim?", indagou a cantora.

"Mas não é porque ele gosta de mim?", disse Isabelle. "Calma, existe uma coisa de gostar e existe uma coisa de isolar. Ser o herói das pessoas, que é uma característica dessas pessoas que tô te falando. Existe uma vontade de agarrar e falar que eu sou o seu herói, eu te seguro", sugeriu Wanessa.

“Dá medo. Eu tenho medo de pessoas que falam dessa maneira. Para dar um murro, é um pulo”, disse a cantora.

