"Tenho várias maneiras para me vingar, mas vou acabar deixando quieto", diz Davi no raio-X

A- A+

Depois de uma madrugada repleta de tretas e de ver suas roupas jogadas na piscina por Leidy, que o fez prometer uma vingança à altura para a atitude da trancista, Davi revelou, no raio-X da manhã, que pensou melhor e provavelmente vai relevar a provocação.



"Bom dia, Brasil, bom dia, gente! É o seguinte... a situação que aconteceu aqui na casa depois do Sincerão foi uma situação muito séria e complicada para mim, no caso. A gente tem que ter o respeito pelas pessoas. Eu respeito muito as mulheres aqui dentro, só que ontem a Leidy Ellen pegou minhas roupas e jogou na piscina. Tá tudo bem, certo? Eu tinha e tenho várias maneiras para me vingar disso, mas vou acabar deixando isso quieto", disse o baiano.



"Acho que tem que haver respeito e as pessoas de modo geral, tirando as pessoas que são meus aliados aqui mesmo, estão me colocando em lugares que não são meus. Estão me colocando como uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa má, sou uma pessoa prestativa, amiga, alegre, só que elas não enxergam isso de mim, me enxergam como uma pessoa má aqui dentro da casa, uma pessoa que está aqui para prejudicar os outros e eu não sou esse tipo de pessoa, colocando em lugares que não são meu. Então, foi para me provocar, realmente. Ontem eu não consegui dormir direito, mas está tudo bem", pontuou Davi.



Veja também

"Era uma vez na quinta" Brasileira é vítima de xenofobia em reality show português