A- A+

MUSICA Tenor recifense Maecio Gomes realiza recital beneficente no Conservatório Pernambucano; saiba mais Evento lança oficialmente a campanha "Adote um Coração", em prol da ONG Círculo do Coração de Pernambuco

Neste domingo (17), às 18h, o tenor ítalo-brasileiro Maecio Gomes, acompanhado pela pianista Jussiara Albuquerque, realizam um recital de canto e piano no Conservatório Pernambucano de Música. Com entrada gratuita, o evento lança oficialmente a campanha “Adote um Coração”, em prol da ONG Círculo do Coração de Pernambuco.

Esta será a única apresentação do tenor, em rápida visita a sua cidade natal. Entre as peças a serem executadas, estará “Esultate” do primeiro ato da Ópera “Otello”, antecipando no Brasil um de suas próximas apresentações na Europa.

Em fevereiro e março de 2024 artista premiado no Terceiro Prêmio e o Prêmio do Público no Concurso Internacional “Roma Caput Mundi” vai representar nosso país em apresentações em seis cidades da Espanha e nas cidades italianas de Piacenza e Modena, incluindo na turnê o Grande Teatro Pavarotti.

O evento também marca o lançamento da campanha “Adote um Coração”, realizada pela ONG Círculo do Coração de Pernambuco, que há 28 anos trata fetos e crianças cardiopatas carentes do Nordeste. Confira o trailer da ação:

SERVIÇO:

Recital de canto e piano com o tenor ítalo-brasileiro Maecio Gomes e a pianista Jussiara Albuquerque

Quando: Domingo (17), às 18h

Onde: Estúdio do Conservatório Pernambucano de Música. Rua da Hora - Av. João de Barros, 594 - Santo Amaro, Recife.

Entrada Gratuita sujeita à lotação do local

Veja também

ROCK Banda Cartada comemora 13 anos com show no Estelita, nesta sexta-feira (15)