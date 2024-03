"Tentei me defender dessa loucura que deu nele", diz gerente agredido pelo ator Rafael Cardoso

A- A+

João Fernando, gerente agredido por Rafael Cardoso num restaurante na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, estava recém-operado quando foi atacado pelo ator, no fim de fevereiro. Em entrevista, o funcionário do estabelecimento conta que está de repouso por ter passado por uma cirurgia de hérnia antes das agressões e que tentou se proteger dos socos e pontapés do artista. O ator está com depoimento marcado para esta terça (5), mas seus advogados assinaram uma petição pedindo o adiamento.

— Claro que (essa ação do ator) me prejudicou. Fiquei ferido e fui ao Instituto Médico-Legal fazer o exame de corpo de delito. Agora a polícia vai averiguar. Estou de repouso até hoje, não posso fazer exercícios. Tenho três meses para me recuperar por conta da cirurgia. Uma tela foi colocada. Foi uma operação de hérnia inguinal. Obviamente, por isso nem sequer briguei, sequer me defendi. Só defendi minha cirurgia — explica João Fernando, que tem 64 anos.

Nas redes sociais de Rafael Cardoso, seguidores tem atacado o ator afirmando que ele agrediu um idoso. João Fernando, que já foi ouvido pela polícia, diz:

— Tendo a idade que tenho, apesar de estar bem fisicamente, toda cicatrização demora mais do que a de uma pessoa jovem.

Na noite desta segunda-feira, a assessoria do ator enviou uma nota à imprensa, com um posicionamento sobre o caso:

"Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis. A partir deste momento, ele se recolhe para tratamento de sua saúde. Por conta disso, ficará um tempo longe do Instagram, da mídia e de seus negócios. Contamos com a boa vontade e solidariedade de todos vocês, amigos, fãs, seguidores e imprensa".



Por que Rafael Cardoso agrediu gerente de bar?

A motivação da agressão ainda não foi apurada, mas o gerente já prestou depoimento. Rafael Cardoso, por sua vez, é esperado nesta terça-feira. O delegado Neilson Nogueira, da 16ª DP (Barra da Tijuca), diz que diligências serão realizadas para apurar os fatos.

Evitando tecer mais comentários por orientação de sua advogada, o gerente não diz o que pode ter motivado a agressão do ator:

— Tudo o que fiz foi tentar me defender dessa loucura que deu nele.

Socos e pontapés

Um vídeo do circuito interno do restaurante onde trabalha João Fernando mostra o gerente sendo agredido por Rafael Cardoso com socos e pontapés. O ator é esperado para prestar depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca) nesta terça. Nos próximos dias, também serão ouvidas testemunhas da ação. Nas imagens, é possível ver o artista chegando ao local perto das 23h do dia 26 de fevereiro. Ele aborda um dos garçons, aponta para o gerente e depois vai até ele.

João Fernando, que está de camisa verde, conversa com Rafael Cardoso (de camisa preta) e depois se esquiva. Os dois saem do plano. Em seguida, o gerente reaparece fugindo do ator até que cai na calçada e é agredido com socos e pontapés. Quatro homens se aproximam e afastam o agressor. Depois, eles correm e quase cruzam a Avenida Lúcio Costa, até que Cardoso vai embora.

