Teoria sobre Raquele ser a "nova Juliette" marca madrugada do BBB 24

Aparentemente, os brothers do Big Brother Brasil 24 não contavam com a eliminação de Deniziane nesta terça-feira, 20 A participante foi a mais votada em um paredão contra Fernanda e Matteus, acumulando 52,02% dos votos do público. A eliminação gerou uma madrugada de comemorações entre os adversários da sister e de lamentação entre os aliados. Leidy Elin passou a criar teorias de um suposto paredão falso, enquanto Alane supôs que Raquele seria a "nova Juliette" do programa.

Matteus, que chegou a formar casal com a eliminada, foi um dos participantes que mais se mostraram abalados durante a noite. Ele foi consolado por Davi.

Veja o resumo da madrugada do "BBB 24":

Deniziane é eliminada

O BBB 24 contou com um paredão disputado nesta terça. Deniziane foi a escolhida do público para sair da casa, com 52,02% dos votos. Fernanda recebeu 47,16% dos votos e Matteus, 0,82%.

Adversários comemoram

Fernanda ficou surpresa com o resultado do paredão e não poupou comemorações com os aliados, Pitel e Rodriguinho. "Ela estava se despedindo. [...] Você não está entendendo o clima de enterro que estava naquele quarto", brincou Pitel.

Leidy Elin cria teoria sobre paredão falso

Quem também ficou desacreditada com a saída de Deniziane foi Leidy Elin, que passou a criar teorias sobre um suposto paredão falso. Ela, porém, deu um aviso a Alane e Beatriz para que a sisters tomem cuidado com um possível "exagero" em suas pautas. "Na minha cabeça, ela [Deniziane] não saiu", disse.



Raquele é a "nova Juliette"?

As três sisters atravessaram a madrugada desta quarta-feira, 21, criando uma série de teorias. Alane chegou a questionar se Raquele, líder que colocou Deniziane no Paredão, não seria a "nova Juliette". "Vai que a Raquele é amada pelo Brasil inteiro, a nova Juliette. E aí tiraram a Anny porque ela teve embate com a Raquele", questionou. Leidy Elin, então, concordou: "Pode ser isso, tem muito sentido".

Matteus é consolado por Davi

Matteus se sentiu extremamente abalado e "culpado" pela eliminação de Deniziane. Durante a madrugada, o brother recebeu conselhos e foi consolado por Davi. "Não mostra que aquilo foi sua fraqueza. [...] A vida dela não vai parar aqui. Às vezes foi necessário ela sair agora porque lá fora tem outras coisas esperando por ele", afirmou.

