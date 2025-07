A- A+

XERÉM Terapia com cavalos, 40 gatos e 'rolê' de triciclo com famosos: conheça o sítio de Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho até gosta do apartamento onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, mas é no sítio em Xerém, distrito de Duque de Caxias, que se sente realmente em casa. Aos 66 anos, o artista é apegado ao recanto que mantém na Baixada Fluminense, onde cria animais e costuma reunir amigos sambistas para animadas rodas de samba em um espaço que batizou de “Quintal do Zeca”.



Por lá, já passaram ainda personalidades como Patricia Pillar, Maria Bethânia, Ana Maria Braga e Ney Matogrosso — o convidado do almoço da última sexta-feira (4).

O sítio do sambista tem ainda criações de animais como porcos, patos, coelhos, galinha, cachorros e gatos. “Também tem mais de 40 gatos aqui. Eu tenho um neto que tudo quanto é bicho da rua ele traz pra cá”, disse ele em uma entrevista ao programa “É de casa”, da TV Globo.

Na propriedade, há também cavalos que participam de atividades de equoterapia — método terapêutico e educacional que utiliza o animal para promover o bem-estar. De acordo com o Instituto Zeca Pagodinho, que funciona no local, a técnica é voltada principalmente para crianças de 5 a 8 anos com necessidades especiais.

Ney Matogrosso esteve no local para um almoço entre amigos e aproveitou o dia para colocar a conversa em dia. Lá pelas tantas, a dupla chegou a dar uma voltinha com o famoso triciclo de Zeca — um momento que foi registrado, compartilhado no Instagram nesta sexta-feira (4) e, claro, acabou viralizando. Em outras oportunidades, já estiveram na garupa do sambista a apresentadora Maria Beltrão e os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

Nascido em uma família humilde, Zeca passou a infância e adolescência em Irajá, zona norte do Rio. O cantor escolheu o sítio em Xerém em 1991 para viver com mais tranquilidade, ao lado da esposa, Monica Piquet. No local, criou dois dos quatro filhos do casal e fundou uma escola de música para crianças da região — que vem a ser o instituto que leva seu nome.

