Terça da Poesia: Camará Shopping recebe projeto de literatura

O projeto Terça da Poesia aporta no Camará Shopping, em Camaragibe, nesta terça-feira (28), a partir das 19h. Com apresentações que envolvem teatro e contação de histórias, a iniciativa ocupa o Espaço do Livro Camará, no piso L2.

O objetivo da ação é fomentar o acesso à leitura e à cultura, para crianças e adultos. Na programação, estão artistas da escrita, da música, da contação de histórias, do teatro, da palhaçaria e de outros segmentos.



A produção do projeto é da TL Eventos e Publicidades. Além disso, participam da iniciativa membros da Academia Camaragibense de Letras (ACL) e Associação pelo Cordel em Pernambuco (ACORDES), além de outros artistas convidados.



Com entrada gratuita, o evento fica a cargo do poeta e professor Jean Lima, presidente da Acordel. A contação de histórias é ministrada por Nika Silva e outros cordelistas.

