Terça da Poesia, em Camaragibe, terá show gratuito e lançamento de livro

Gaby Lapenda e Paulinho BP são as atrações da última edição de março do Terça da Poesia, que ocorre nesta terça-feira (28), às 19h. O projeto cultural ocorreu no Espaço do Livro Camará, no Camará Shopping, em Camaragibe.

A iniciativa cultural tem o objetivo de promover a poesia e a literatura, reunindo artistas e escritores locais em um ambiente descontraído e acolhedor. Desta vez, o projeto recebe um show gratuito com os dois artistas.



Além da música, o evento contará com a poesia de Jean Lima. Ela lançará o livro "Poesias para Ela", uma coletânea de poemas que abordam temas como amor, empoderamento feminino e luta por igualdade de gênero.

